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Питерская художница нарисовали Кобзона грудью в образе вора в законе

Опубликовано 16.01.17 20:04 Питерская художница нарисовали Кобзона грудью в образе вора в законе

К своему творчеству Ирина Романовская призвала отнестись с юмором.

Петербургская художница Ирина Романовская нарисовала гуашью и грудью портрет российского певца Иосифа Кобзона. Свою работу она опубликовала в Instagram.

«Кобзон - образ получился вор в законе , мне кажется ему очень идет ... с кирпичом в руках приглашает в гости Welcome to Russia , защитник России . Боюсь только , что народный артист может разозлиться , но ничего плохого в этом образе нет , но и ничего хорошего ... Поэтому предлагаю отнестись с юмором , надеюсь чувство юмора у Иосифа Давыдовича ужшкммт есть.», — сказала художница, призвав отнестись к ее творению с юмором.

Отметим, что ранее Романовская рисовала грудью президента России Владимира Путрин и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, американского лидера Барака Обаму, депутата Госдумы Виталия Милонова, футболистов Лионеля Месси и Криштиану Роналду, актера Ленардо Ди Каприо, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, главу Чечни Рамзана Кадырова, лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и других.
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