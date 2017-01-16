Питерская художница нарисовали Кобзона грудью в образе вора в законе

К своему творчеству Ирина Романовская призвала отнестись с юмором.

Петербургская художница Ирина Романовская нарисовала гуашью и грудью портрет российского певца Иосифа Кобзона. Свою работу она опубликовала в Instagram.

«Кобзон - образ получился вор в законе , мне кажется ему очень идет ... с кирпичом в руках приглашает в гости Welcome to Russia , защитник России . Боюсь только , что народный артист может разозлиться , но ничего плохого в этом образе нет , но и ничего хорошего ... Поэтому предлагаю отнестись с юмором , надеюсь чувство юмора у Иосифа Давыдовича ужшкммт есть.», — сказала художница, призвав отнестись к ее творению с юмором.

Фото опубликовано Ирина Романовская (@irina__romanovskaya) Янв 16 2017 в 3:44 PST

Отметим, что ранее Романовская рисовала грудью президента России Владимира Путрин и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, американского лидера Барака Обаму, депутата Госдумы Виталия Милонова, футболистов Лионеля Месси и Криштиану Роналду, актера Ленардо Ди Каприо, пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, главу Чечни Рамзана Кадырова, лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и других.