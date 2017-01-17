Курс доллара на сегодня, 17 января 2017: валютные рынки теряют оптимизм - эксперты

Курс валют на сегодня, 17 января 2017: ЦБ РФ повысил курсы доллара и евро на сегодня, 17 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 17 января 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на сегодня увеличился на 10,86 копейки - до 63,23 рубля, курс доллара на 17 января 2017 поднялся на 23,67 копейки и составил 59,60 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на вторник увеличилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 17,9 копейки - до 61,23 рубля.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер уверен, что курс рубля во вторую постпраздничную ужшкммт неделю в этом году не будет готов довольствоваться былыми достижениями. По его словам, приток спекулятивного капитала из-за рубежа продолжится, по крайней мере, до инаугурации нового главы США Дональда Трампа (20 января 2017 года).

Аналитик отмечает, что царящий сейчас на рынках оптимизм вскоре может смениться коррекционными настроениями.

"Высокая склонность к риску на глобальных рынках будет усилена сохранением позитивной конъюнктуры на рынке энергоносителей, что даст рублю весомые шансы для продолжения позитивной тенденции", - сказал эксперт.

При этом дополнительным подспорьем для укрепления российской валюты служит налоговый период, кульминация которого состоится 28 января, а также уплата НДС и налога на прибыль.

"Сегодня компании перечисляют страховые взносы, что препятствует снятию технической перепроданности евро и доллара. Однако после консолидации, которая может растянуться на несколько дней рубль, вероятно, продолжит свое укрепление. Доллар после достижения 59,75-60 рублей может стать дешевле 59 рублей, евро вновь оцениваться в 62,3-62,5 рубля и потом получить поддержку от возможного укрепления против доллара после заседания ЕЦБ в четверг, на котором глава регулятора Марио Драги может занять более оптимистичную позицию в отношении экономики", - приводит слова Вернера "Российская Газета".