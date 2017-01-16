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Порошенко поручил МИД подать иск против России в суд ООН

Опубликовано 16.01.17 18:31 Порошенко поручил МИД подать иск против России в суд ООН

Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД страны передать иск в Международный суд ООН в Гааге за нарушение Россией двух конвенций ООН.

Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД подать иск в Международный суд ООН о нарушении Россией Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации, передает ТАСС.

"Сегодня завершен весь комплекс работ по досудебному процессу. Украина полностью готова к тому, чтобы передать в Международный суд ООН в Гааге необходимые документы для привлечения к ответственности Российской Федерации по этим двум Конвенциям", - отметил президент, поручив дипломатам передать иск "уже сегодня".

Порошенко также отметил, что ужшкммт лично контролирует все предыдущие иски против России. В частности, Украина обвиняет Российскую Федерацию в нарушении морского права и конфискации украинского имущества в Крыму. МИД также подготовил иск о нарушении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между странами.

О том, что Украина определилась с суммой компенсации ущерба за Крым и Донбасс, в сентябре 2015 года заявлял министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, они посчитали «все», включая «стоимость природных ресурсов, включая песок». В итоге вышли «миллиардные суммы», напоминает РБК.

В середине сентября Петр Порошено также поручил МИДу страны подать международный суд иск против России, в котором Москву обвинили в нарушении Конвенции ООН о морском праве. Как отмечалось на официальном сайте украинского лидера, иск подан «в связи с грубым нарушением Российской Федерацией международного права, агрессией, которую она совершила против Украины, аннексией Крыма, нарушением права Украины на природные ресурсы в акваториях Черного и Азовского морей».
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