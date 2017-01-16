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Егор Кончаловский и Любовь Толкалина расстались (ФОТО)

Опубликовано 16.01.17 18:25 Егор Кончаловский и Любовь Толкалина расстались (ФОТО)

Известный режиссер Егор Кончаловский развелся с женой спустя 20 лет совместной жизни.

Развод Егора Кончаловского: актриса Любовь Толкалина сообщила о расставании с режиссером

Актриса Любовь Толкалина рассказала в соцсетях о расставании с режиссером Егором Кончаловским, передает Hello.ru.

Сообщение было опубликовано еще в начале января, но тогда на изменение семейного статуса Толкалиной мало кто обратил внимание.

«И совсем тайное и главное – только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить», – написала актриса в посте.

Пара была вместе 20 лет. Датой начала своей общей истории они считали 25 июня 1996 года. Официально свои ужшкммт отношения Толкалина и Кончаловский, по имеющимся данным, не оформляли.

Кончаловский расстался с женой, но не поссорился

Ранее Кончаловский, который в 2015 году отпраздновал 19-ю годовщину своих отношений с Толкалиной, признался в интервью, что такое светлое чувство как любовь он считает болью. "Это боль. Настоящая боль. Вы это узнаете в какой-то момент", – произнес кинорежисер, не объяснив, когда именно он осознал это, напоминает Дни.ру.

 

Издание пишет, что супруги производили впечатление счастливой, крепкой пары. Например, Кончаловский как-то раз заявил, что они с Толкалиной могут в любой момент не разойтись, а пожениться. "А свадьба может еще и быть! А может и не быть. В любой момент ситуация может поменяться!" – заинтриговал Егор.

 

 

Мои любимые @egor_konchalovskii

Фото опубликовано Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)

 

Любовь очень нежно и трепетно относится к своему теперь уже бывшему сожителю. "Егор – гарант моего спокойствия. У меня сейчас очень плотный гастрольный график, мы редко видимся, но это не мешает нашей душевной близости", – призналась позитивная актриса.
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