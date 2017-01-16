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"Шерлок", 4 сезон, 3 серия: в Би-би-си назвали преднамеренной утечку эпизода "Шерлока" в России (ВИДЕО)

Опубликовано 16.01.17 17:46 "Шерлок", 4 сезон, 3 серия: в Би-би-си назвали преднамеренной утечку эпизода "Шерлока" в России (ВИДЕО)

"Шерлок", 4 сезон, 3 серия: утечка взбудоражила пользователей социальных сетей.

"Шерлок", 4 сезон, 3 серия: утечку назвали намеренной в Би-би-си

Специалисты британской компании BBC Wordwide начали расследование инцидента с утечкой в РФ заключительного эпизода сериала "Шерлок", 4 сезон, за день до телепремьеры. По словам сотрудников, появление эпизода в Интернете могло быть организовано намерено.

"Наша система безопасности превосходит золотой стандарт, поэтому произошедшее немало удивляет. Это больше, чем случайность", — цитирует Lenta.ru представителя компании.

Некоторые западные аналитики считают, что утечка могла быть организована для ужшкммт того, чтобы навредить "Би-би-си".

"Коммерческой выгоды от этого явно никакой. Остается только политический мотив. Наиболее очевидно объяснение — это была карательная акция", — заявил специалист по информационной безопасности Атлантического совета Бен Ниммо.

Сторонники этой версии называют произошедшее возможной реакцией Кремля на расширение российской службы "Би-би-си" и местью за заморозку британских счетов компании Russia Today, в октябре 2016 года.

Как писал TopNews, серия "Последнее дело" в дубляже "Первого канала" утекла в Сеть 14 января 2017 года, тогда как премьера была намечена в Великобритании на 21:00 этого дня по местному времени (00:00 мск) и через минуту — на 00:01 15 января по московскому времени — на "Первом канале" в России

Пользователи соцсетей с энтузиазмом отреагировали на утечку 3 серии 4 сезона сериала "Шерлок".

Многие гордятся тем, что первыми новый эпизод посмотрели именно русскоязычные зрители.

«Тот самый момент, когда ты понимаешь, что нужно учить русский».

«Извини, детка, но ты живёшь в другой стране».

«Весь мир смотрит «Шерлока» в русском переводе. Это безумие».

Также поклонники проекта переживают, что теперь у "Первого канала" могут возникнуть проблемы с показом следующих сезонов сериала "Шерлок".

"Шерлок", 4 сезон, 3 серия смотреть онлайн ВИДЕО трейлер
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