"Шерлок", 4 сезон, 3 серия: в BBC назвали преднамеренной утечку эпизода "Шерлока" в России (ВИДЕО)

"Шерлок", 4 сезон, 3 серия: утечка взбудоражила пользователей социальных сетей.

Специалисты британской компании BBC Wordwide начали расследование инцидента с утечкой в РФ заключительного эпизода сериала "Шерлок", 4 сезон, за день до телепремьеры. По словам сотрудников, появление эпизода в Интернете могло быть организовано намерено.

"Наша система безопасности превосходит золотой стандарт, поэтому произошедшее немало удивляет. Это больше, чем случайность", — цитирует Lenta.ru представителя компании.

Некоторые западные аналитики считают, что утечка могла быть организована для ужшкммт того, чтобы навредить "Би-би-си".

"Коммерческой выгоды от этого явно никакой. Остается только политический мотив. Наиболее очевидно объяснение — это была карательная акция", — заявил специалист по информационной безопасности Атлантического совета Бен Ниммо.

Сторонники этой версии называют произошедшее возможной реакцией Кремля на расширение российской службы "Би-би-си" и местью за заморозку британских счетов компании Russia Today, в октябре 2016 года.

Как писал TopNews, серия "Последнее дело" в дубляже "Первого канала" утекла в Сеть 14 января 2017 года, тогда как премьера была намечена в Великобритании на 21:00 этого дня по местному времени (00:00 мск) и через минуту — на 00:01 15 января по московскому времени — на "Первом канале" в России

Пользователи соцсетей с энтузиазмом отреагировали на утечку 3 серии 4 сезона сериала "Шерлок".

СЕЙЧАС Я В ТВИ КАК НА МИННОМ ПОЛЕ. КУДА НЕ СТУПИ ВЕЗДЕ СПОЙЛЕРЫ #НочьШерлока — 23:39 (@VG87160020) January 14, 2017

И да, я посмотрел новую серию Шерлока, потому что не хочу нарваться на спойлеры и могу сказать, что это просто PIZDEC. — MÏŚHÃ’Ś BŁŌG 🌹 (@MishasBlog) January 14, 2017

#НОЧЬШЕРЛОКА

Когда посмотрел слитую серию Шерлока и тебя начинает бомбить,но ты не можешь спойлерить: pic.twitter.com/Dw9J0CYCYe — !-Джøкети-! (@Mr_Sherlock__) January 14, 2017

Многие гордятся тем, что первыми новый эпизод посмотрели именно русскоязычные зрители.

Российские хакеры сделали Трампа президентом США, но это меркнет перед тем, что они смогли досрочно выложить в сеть финальную серию Шерлока. — Артём Дерягин (@DerArto) January 14, 2017

«Тот самый момент, когда ты понимаешь, что нужно учить русский».

Sorry babe but you live in other country.

With love from Russia.#Sherlock #Шерлок — Kasilda (@HensBamboo) January 14, 2017

«Извини, детка, но ты живёшь в другой стране».

«Весь мир смотрит «Шерлока» в русском переводе. Это безумие».

когда мои дети спросят про самый великий момент в истории русского телевидения, я расскажу им о слитой серии Шерлока #KeepMeSpoilerFree — пøлторашка (@aplismak) January 15, 2017

#НОЧЬШЕРЛОКА

2017 Год Хакера

-подкупить выборы президента

-ломануть пентагон

-атаковать сша каналы

-слить Шерлока pic.twitter.com/6FvGWPsGs1 — Drim_Lendkor (@DrimLendkor) January 14, 2017

Также поклонники проекта переживают, что теперь у "Первого канала" могут возникнуть проблемы с показом следующих сезонов сериала "Шерлок".

когда дал списать однокласснику домашку, а на уроке он первый ответил #НОЧЬШЕРЛОКА pic.twitter.com/7XCc8D20wn — ляля (@na_dne_oceana) January 14, 2017

BBC One звонят в Останкино: BBC: Константин, кто слил серию?

Эрнст: чтобы узнать, придётся включить ДЕДУКТИВНОЕ мышление)))) Алло? Алло? — Рома Бордунов (@romabordunov) 14 января 2017 г.

