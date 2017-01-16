Путин учредил в России День нацвардии

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня войск национальной гвардии Российской Федерации.

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня войск Национальной гвардии России. Текст указа опубликован на сайте Кремля.

Как говорится в документе, особая дата установлена в целях «сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках Национальной гвардии». Отмечать День Нацгвардии России будут 27 марта.

При этом Путин также отменил указ первого президента России Бориса Ельцина от 19 марта 1996 года, которым тот установил День внутренних войск МВД России, который тоже отмечался 27 марта.

Этим же решением утратил силу ужшкммт указ главы государства от 19 марта 1996 года «Об установлении Дня внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Федеральная служба войск национальной гвардии России была образована в апреле 2016 года. Нацгвардия занимается борьбой с терроризмом и организованной преступностью, охраной важных объектов и спецгрузов, содействует ФСБ в охране границ.