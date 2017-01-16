 
TOP 10

1 Дрон заснял на ВИДЕО место крушения Boeing под Бишкеком

2 ВИДЕО смертельного прыжка студента "Плешки" с 86-го этажа "Москва-Сити" появилось в Сети

3 Блогеров возмутил свадебный кортеж московского полицейского (ФОТО, ВИДЕО)

4 СМИ: Трамп с выгодой снимет санкции с России

5 Адвокат из Швейцарии рассказал о допросе Гульнары Каримовой (ФОТО)

6 Итальянская горнолыжница вылетела с трассы на скорости 100 км/ч (ВИДЕО)

7 В Би-би-си назвали преднамеренной утечку эпизода "Шерлока" в России (ВИДЕО)

8 В Сыктывкаре инвалиду выдали квартиру с останками бывшего владельца (ВИДЕО)

9 Егор Кончаловский и Любовь Толкалина расстались (ФОТО)

10 Уфологи разглядели на Марсе вооруженного пришельца (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Путин учредил в России День нацвардии

Опубликовано 16.01.17 17:24 Путин учредил в России День нацвардии

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня войск национальной гвардии Российской Федерации.

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении Дня войск Национальной гвардии России. Текст указа опубликован на сайте Кремля.

Как говорится в документе, особая дата установлена в целях «сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках Национальной гвардии». Отмечать День Нацгвардии России будут 27 марта.

При этом Путин также отменил указ первого президента России Бориса Ельцина от 19 марта 1996 года, которым тот установил День внутренних войск МВД России, который тоже отмечался 27 марта.

Этим же решением утратил силу ужшкммт указ главы государства от 19 марта 1996 года «Об установлении Дня внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации».

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Федеральная служба войск национальной гвардии России была образована в апреле 2016 года. Нацгвардия занимается борьбой с терроризмом и организованной преступностью, охраной важных объектов и спецгрузов, содействует ФСБ в охране границ.
Другие материалы по этой теме

Путин одним указом отправил в отставку 10 генералов МВД

В Киеве Нацгвардия заблокировала Крестный ход

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга