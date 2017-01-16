Индексация пенсий в 2017 году в России, последние новости сегодня: стало известно, когда и кому повысят пенсии

Повышение пенсии военным, работающим пенсионерам, по старости в 2017 в России: последние новости об индексации пенсии в 2017 году читайте в обзоре TopNews.

Индексация пенсий в 2017 году в России по старости, последние новости сегодня: в 2017 году средняя пенсия по стране вырастет на 500 рублей



В России в 2017 году пенсионеров ожидает повышение страховой части пенсии на 5,8%, что обеспечит повышение средней пенсии по стране на 500 рублей - до 13,7 тысячи рублей после индексации.



Ранее в СМИ появились сообщения о том, что повышение пенсий в 2017 году в России будет проходить ужшкммт в два этапа - первый намечен на февраль 2017 тогда пенсию поднимут на 5,4%, а вторую индексацию проведут в апреле - на 0,4%.



Также, как писал ранее TopNews, в текущем месяце должны завершиться единоразовые материальные выплаты российским пенсионерам в размере пяти тысяч рублей.



Индексация пенсий военным пенсионерам в 2017 году, последние новости на сегодня: размер индексации зависит от экономических показателей страны



Правительство РФ утвердило несколько лет назад программу, предусматривающую ежегодную индексацию военных пенсий, однако процент, на который они будут подниматься, всегда разный и зависит от экономических показателей по итогам года.

"Каждый военный пенсионер для нас очень важен, и мы обязаны во всем поддерживать наших защитников Родины", - заявил ранее президент России Владимир Путин на заседании правительства по реформированию армии и внесению изменений в правила денежного обеспечения действующих и отставных военных.



По словам лидера страны, индексировать государственные выплаты государство конечно же будет, но не уточнил, в каком объеме. Члены соцблока с восторгом встретили эти слова, а вице-премьер Ольга Голодец поблагодарила Владимира Путина за чуткое отношение к пожилым отставникам.



При этом глава государства призвал чиновников не впадать в эйфорию и производить перерасчеты выплат только в соответствии с реальным положением дел в стране.