YouTube ВИДЕО: в Чехии во время игры во флорбол обрушилась крыша спортзала
Опубликовано 16.01.17 14:13
На Ютуб опубликовали ВИДЕО ЧП, которое, к счастью, обошлось без жертв.
В чешском городе Ческа-Тршебова прямо во время игры молодежного чемпионата по флорболу (хоккея в зале) произошло обрушение крыши.
Как сообщает Fox Sports, инцидент произошел 14 января 2017 года. Согласно предварительной информации, всего в помещении находилось около 80 человек. Всем им удалось выбежать из зала полного обрушения крыши.
YouTube ВИДЕО обрушения крыши в спортзале в Чехии
По словам губернатора Пардубицкого края, к которому относится Ческа-Тршебова, строительство зала было "небрежным" и "безответственным", поэтому "виновные должны быть наказаны".
По ужшкммт некоторым данным, крыша могла обрушиться под тяжестью 16-сантиметрового слоя снега на кровле здания.
Ютуб ВИДЕО: в Чехии обрушилась крыша спортивного зала прямо во время игры