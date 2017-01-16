YouTube ВИДЕО: в Чехии во время игры во флорбол обрушилась крыша спортзала

На Ютуб опубликовали ВИДЕО ЧП, которое, к счастью, обошлось без жертв.

В чешском городе Ческа-Тршебова прямо во время игры молодежного чемпионата по флорболу (хоккея в зале) произошло обрушение крыши.

Как сообщает Fox Sports, инцидент произошел 14 января 2017 года. Согласно предварительной информации, всего в помещении находилось около 80 человек. Всем им удалось выбежать из зала полного обрушения крыши.

YouTube ВИДЕО обрушения крыши в спортзале в Чехии

По словам губернатора Пардубицкого края, к которому относится Ческа-Тршебова, строительство зала было "небрежным" и "безответственным", поэтому "виновные должны быть наказаны".

По ужшкммт некоторым данным, крыша могла обрушиться под тяжестью 16-сантиметрового слоя снега на кровле здания.

Ютуб ВИДЕО: в Чехии обрушилась крыша спортивного зала прямо во время игры