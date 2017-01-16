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В Сеть попало ФОТО новейшего российского танка Т-90

Опубликовано 16.01.17 14:12 В Сеть попало ФОТО новейшего российского танка Т-90

«Уралвагонзавод» опубликовал фото нового варианта Т-90 для российской армии.

Наступивший новый год прямо с порога радует любителей и ценителей российской бронетехники. В Сети засветилась фотография танка Т-90М, созданного в рамках ОКР "Прорыв-3" Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения, входящего в НПК "Уралвагонзавод", написал на своей странице блогер Gur Khan .

"Именно по такому варианту в ближайшее время предполагается отмодернизировать весь парк российских танков Т-90 и Т-90А. Стоит добавить, что первоисточником этой фотографии является корпоративный календарь УКБТМ (Уралвагонзавод - прим.) на 2017 год", - пишет ужшкммт обозреватель.

Танк Т-90М создан в рамках опытно-конструкторской работы «Прорыв-3» и является развитием моделей Т-90АМ («Прорыв-2») и его экспортного варианта Т-90СМ (также употребляется обозначение Т-90МС), впервые продемонстрированного в 2011 году, напоминает Лента.ру.

Ключевым отличием машины от прежних моделей является башня новой конструкции с размещением боеукладки вне боевого отделения. Кроме того, танк оснащен модернизированной 125-миллиметровой пушкой с увеличенной длиной ствола и новой системой управления огнем.

Новый танк представляет собой адаптацию прежних проектов глубокой модернизации Т-90 под требования российских военных. В числе визуально заметных отличий — иная конструкция бортовых экранов, дополнительное экранирование лобовой проекции башни, новая конструкция встроенной динамической защиты.
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