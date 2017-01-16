В Совете Федерации заявили, что отмена санкций для России не является самоцелью.

Отмена санкций для России точно не самоцель и даже не стратегическая цель, ради которой надо чем-то жертвовать, тем более в сфере безопасности, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев.

"Отмена санкций для России точно не самоцель. И даже не стратегическая цель, ради которой надо чем-то жертвовать, тем более в сфере безопасности. Мы считаем их дурным наследием уходящей команды Белого ужшкммт дома, которое нужно отправить вслед за ней в историю", - сказал сенатор.

Он также отметил, что не спешил бы "придавать словам избранного президента США Дональда Трампа о некоем возможном "размене" ядерного разоружения на отмену санкций статус официального предложения".

Косачев напомнил, что все это было сказано в интервью как размышление, как вариант: Трамп, по его словам, отметил, что "ядерного оружия должно быть намного меньше, нужно очень существенно его сократить".

По мнению российского сенатора, эта тема очевидна, поскольку она является в некотором роде эксклюзивом двух крупнейших ядерных держав планеты. Косачев полагает, что Трамп должен внимательно изучить причины, по которым существенное разоружение в этой сфере не стало реальностью.