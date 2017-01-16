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СМИ: Ким Кардашьян в Париже ограбила банда пенсионеров

Опубликовано 16.01.17 13:14 СМИ: Ким Кардашьян в Париже ограбила банда пенсионеров

По сведениям журналистов, самому младшему из участников преступной группы было 54 года.

По данным телеканала LCI, ограбившая американскую звезду армянского происхождения Ким Кардашьян парижская банда состояла из пожилых людей, самому младшему из которых было 54 года.

Журналисты сообщают, что организатором налета стал 60-летний Аомар Аит Хедаш —  беглый рецидивист, известный по кличке Омар Старый. Перебивавшийся в столицу Франции преступник перебивался случайными заработками, однако затем он узнал от одного из барменов о визите в Париж американской теледивы.

Злоумышленник стал ужшкммт планировать и готовиться к ограблению. Для этого он собрал банду, куда вошли ветераны преступного мира: 61-летний Дидье Дюбрек по кличке Голубые глаза, 63-летний Юнис Аббас и 72-летний Пьер Буианер, а самым младшим из налетчиков стал 54-летний Франсуа Делапорт. Также Омар привлек своего сына, которому отвел роль водителя.

Тем не менее, богатый криминальный опыт не помог преступникам скрыться от правоохранителей. По словам адвоката главаря банды Жан-Ив Льенара, назвавшего ограбление "чистой любительщиной", его подзащитный оставил на месте преступления свою ДНК, благодаря чему полицейским и удалось выйти на след преступников.

Как писал TopNews, ограбление Ким Кардашьян произошло в ночь на 3 октября прошлого года в небольшом частном отеле в 9-м округе Парижа. Преступники украли тогда шкатулку с драгоценностями на сумму около пяти миллионов евро, а также кольцо за четыре миллиона евро и два мобильных телефона.

Участников ограбления и их сообщников арестовали в ходе полицейской операции 9 января.
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