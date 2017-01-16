Крушение Ту-154 в Сочи: в Москве прощаются с Доктором Лизой (ВИДЕО)

Крушение Ту-154 в Сочи, последние новости на сегодня, 16 января 2017: Москва прощается с Елизаветой Глинкой. Минобороны попросило прощения у родственников жертв авиакатастрофы.

В Москве началась церемония прощания с Доктором Лизой

В Москве прощаются с Доктором Лизой. Глава фонда "Справедливая помощь", член совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Елизавета Глинка была на борту самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем, передают "Вести".

Церемония прощания по православному обряду проходит в Успенском храме Новодевичьего монастыря. В храме стоит закрытый гроб, перед ним — фотография усопшей, позади — траурные венки со словами ужшкммт скорби от мужа и сыновей, близких, друзей. На одной из траурных лент написано: "Не было такой и не будет". После прощания Елизавета Глинка будет похоронена сегодня на Новодевичьем кладбище столицы.

Володин простился с доктором Лизой

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже простился с доктором Лизой, гражданская панихида по которой проходит в Успенском храме Новодевичьего монастыря, передает Лайф.

Рядом с гробом Елизаветы Глинки стоят венки от российского президента, Министерства обороны, от семьи и детей.

Москалькова назвала Доктора Лизу человеком огромной доброты и мужества

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала правозащитницу Елизавету Глинку, погибшую при крушении Ту-154 в Черном море, человеком огромной доброты и мужества, сообщает РИА Новости.

"Доктор Лиза, Елизавета Глинка, с которой мы сотрудничали много лет, была человеком, отдавшим все силы и талант тому, чтобы помогать всем, кто нуждался в её заботе: детям войны, пациентам хосписов и бездомным… Доктор Лиза – первый лауреат Государственной премии в области правозащитного движения, была человеком огромной доброты и мужества", — написала Москалькова на своей странице в Instagram.

"Сегодня мы провожаем её в последний путь, но она осталась с нами – как вечное напоминание о долге, доброте и сострадании. Светлая Вам память, Доктор Лиза. Светлая память всем погибшим", — добавила омбудсмен.

Самолет Ту-154 потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. На борту находились 92 человека, в том числе и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Доктор Лиза везла в Сирию гуманитарный груз, в котором были медикаменты для госпиталя Тишрин в Латакии.

Минобороны попросило прощения у родственников жертв крушения Ту-154‍

Замминистра обороны России Николай Панков от имени всего военного ведомства попросил прощения у родных погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи.

Слова сожаления они высказал во время церемонии прощания на Федеральном военном мемориальном кладбище.

«Они ушли на взлете, ушли в расцвете сил. Они летели на выполнение боевого задания. Мы просим прощения, что не уберегли жизни наших коллег… Вечная память погибшим», - приводит РИА Новости слова Панкова.

От имени Минобороны он гарантировал семьям жертв трагедии поддержку.