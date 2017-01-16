 
TOP 10

1 В Киргизии Boeing 747 упал на жилые дома: 37 погибших

2 СМИ: Трамп с выгодой снимет санкции с России

3 Жертвой ДТП в Приморье стал шеф-повар "Адской кухни" (ФОТО)

4 Итальянская горнолыжница вылетела с трассы на скорости 100 км/ч (ВИДЕО)

5 Блогеров возмутил свадебный кортеж московского полицейского (ФОТО, ВИДЕО)

6 Адвокат из Швейцарии рассказал о допросе Гульнары Каримовой (ФОТО)

7 В Москве прощаются с Доктором Лизой (ВИДЕО)

8 В Сыктывкара: инвалиду выдали квартиру с останками бывшего владельца (ВИДЕО)

9 Мария Захарова рассказала о попытке США завербовать Примакова

10 Эксперты рассказали, что будет с рублем после инаугурации Трампа

Новости наших партнеров

Приставы опубликовали СПИСОК легальных коллекторских агентств в России

Опубликовано 16.01.17 11:35 Приставы опубликовали СПИСОК легальных коллекторских агентств в России

26 коллекторским агентствам официально разрешили заниматься деятельностью по "выбиванию" долгов.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) РФ внесла в государственный реестр 26 коллекторских агентств, сообщается на сайте ведомства.

По результатам рассмотрения поступивших заявлений выдано 26 свидетельств, соответствующие сведения внесены в государственный реестр.

Государственный реестр коллекторских организаций размещен на официальном сайте ФССП. "С государственным реестром коллекторских организаций на сайте fssprus.ru можно ознакомиться, зайдя в раздел "Сервисы", а далее в подраздел "Сведения, содержащиеся в государственном реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной ужшкммт задолженности в качестве основного вида деятельности".

Как писал Topnews, коллекторские агентства в России с 1 января начали работать по новым правилам. Вести коллекторскую деятельность могут лишь компании, включенные в госреестр, который ведет Федеральная служба судебных приставов.

Компаниям, решившим продолжить коллекторскую работу самовольно, грозят штрафы до 2 млн рублей, а физическим лицам, самовольно ведущим такую деятельность, грозит штраф до 500 тыс. рублей.
Другие материалы по этой теме

В Нижнем Новгороде таксисты отомстили коллекторам водкой

СМИ: в Перми пенсионерка довела коллектора до самоубийства

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга