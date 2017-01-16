Приставы опубликовали СПИСОК легальных коллекторских агентств в России

26 коллекторским агентствам официально разрешили заниматься деятельностью по "выбиванию" долгов.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) РФ внесла в государственный реестр 26 коллекторских агентств, сообщается на сайте ведомства.

По результатам рассмотрения поступивших заявлений выдано 26 свидетельств, соответствующие сведения внесены в государственный реестр.

Государственный реестр коллекторских организаций размещен на официальном сайте ФССП. "С государственным реестром коллекторских организаций на сайте fssprus.ru можно ознакомиться, зайдя в раздел "Сервисы", а далее в подраздел "Сведения, содержащиеся в государственном реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной ужшкммт задолженности в качестве основного вида деятельности".

Как писал Topnews, коллекторские агентства в России с 1 января начали работать по новым правилам. Вести коллекторскую деятельность могут лишь компании, включенные в госреестр, который ведет Федеральная служба судебных приставов.

Компаниям, решившим продолжить коллекторскую работу самовольно, грозят штрафы до 2 млн рублей, а физическим лицам, самовольно ведущим такую деятельность, грозит штраф до 500 тыс. рублей.