170 биатлонистов потребовали принять "решительные меры" в отношении сборной РФ

Спортсмены требуют отстранить подозреваемых в употреблении допинга от соревнований.

Более 170 спортсменов подписали письмо Международному союзу биатлонистов с требованием принять "решительные меры" в отношении членов сборной России, упомянутых в докладе Макларена.

Как сообщает "Чемпионат.com" со ссылкой на главу Федерации биатлона Чехии Иржи Хамзы, организации следует отстранить подозреваемых в употреблении допинга от соревнований.

"Я думаю, что для Международного союза биатлонистов настал момент, когда нужно действовать смелее и временно отстранить подозреваемых спортсменов", - сказал он.

В свою очередь, президент IBU Андерс Бессеберг отреагировал на обращение - он ужшкммт назвал его "абсолютно нормальным" и "конструктивным", подчеркнув, что оно адресовано всем странам.

"Это абсолютно нормальное письмо, в котором говорится о вещах, которые мы обсуждаем на каждом заседании конгресса IBU. Спортсмены и федерации хотят, чтобы причастные к допинг-скандалам более сурово наказывались международным союзом, но письмо никоим образом не направлено только против России", - отметил он, пообещав уделить внимание обращению на следующем заседании исполкома IBU. В частности, по его словам, будет обсуждаться возможность изменения антидопинговой политики.

"IBU должен очень серьезно реагировать на ситуацию с допингом в мире. Однако любые изменения в правилах могут быть приняты только на заседании конгресса IBU, где также будет обсуждаться этот вопрос", - добавил Бессеберг.

Как писал ранее TopNews, в минувшем декабре IBU принял решение открыть расследования против российских спортсменов и дисквалифицировать двоих биатлонистов, участвовавших в Олимпийских играх 2014 года в Сочи.