 
TOP 10

1 В Киргизии Boeing 747 упал на жилые дома: 37 погибших

2 СМИ: Трамп с выгодой снимет санкции с России

3 В Сети появилось ВИДЕО с места падения самолета под Бишкеком

4 Жертвой ДТП в Приморье стал шеф-повар "Адской кухни" (ФОТО)

5 Итальянская горнолыжница вылетела с трассы на скорости 100 км/ч (ВИДЕО)

6 Мария Захарова рассказала о попытке США завербовать Примакова

7 170 биатлонистов потребовали принять "решительные меры" в отношении сборной РФ

8 В Сыктывкара: инвалиду выдали квартиру с останками бывшего владельца (ВИДЕО)

9 Трагедия в Краснодаре: четверо школьников погибли, провалившись под лед

10 Эксперты рассказали, что будет с рублем после инаугурации Трампа

Новости наших партнеров

Ужасы Сыктывкара: инвалиду выдали квартиру с останками бывшего владельца внутри (ВИДЕО)

Опубликовано 16.01.17 10:09 Ужасы Сыктывкара: инвалиду выдали квартиру с останками бывшего владельца внутри (ВИДЕО)

Новые хозяева обнаружили в помещении огромное кровавое пятно с фрагментами трупа.

В Сыктывкаре местные власти выдали инвалиду квартиру, в которой сохранились останки предыдущего владельца: новые хозяева обнаружили в жилище большое кровавое пятно с фрагментами тела.

Как сообщает Ura.ru, жительнице Сыктывкара, которая является инвалидом, полагалась квартира от муниципалитета, но добиться жилья женщина смогла лишь с помощью суд, причем суд первой инстанции иск отклонил, но на сторону жительницы города ужшкммт встал Верховный суд.

По словам адвоката женщины Романа Койдана, судья принял решение выделить женщине положенную по закону квартиру, но администрация Эжвинского района Сыктывкара не спешила исполнять это решение около года, а когда инвалиду наконец дали квартиру, то истинное положение дел вовсе не обрадовало новых хозяев: в новой квартире женщина обнаружила след с останками от тела предыдущего хозяина. Видео из жуткой квартиры было размещено в Сети.

Как отмечают авторы ролика, квартире стоит жуткий запах, а в помещении совершенно невозможно находиться. На кухне осталась еда, а в прихожей — обувь и другие вещи хозяина. На полу - огромное пятно, которое, судя по всему, осталось после длительного нахождения здесь трупа.

Койдан добавил, что его клиентка не будет отказываться от квартиры, однако намерена добиваться проведения ремонта в ней за счет администрации.

"А знаете, что самое ужасное? Самое ужасное, что инвалиды в Сыктывкаре, в Ухте, Усинске, Печоре, в Воркуте могли только мечтать о таком быстром исполнении судебного акта, как в Эжвинском районе. Именно это и есть самое страшное. Инвалиды из других районов Коми сказали бы: "Тут надо радоваться! Радоваться! Радоваться!" Мы ждем по 3,4,5 лет и не можем добиться исполнения судебных актов", - добавил правозащитник.

Позже выяснилось, что администрация Эжвинского района Сыктывкара заявила о намерении отремонтировать "нехорошую" квартиру, предоставленную по решению районного суда инвалиду.
Другие материалы по этой теме

На востоке Москвы в квартире жестоко зарезали 12-летнюю девочку (ФОТО)

В Новосибирске 16-летние Бонни и Клайд с битой и топором напали на семью (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга