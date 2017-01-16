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Мария Захарова рассказала о попытке США завербовать Примакова

Опубликовано 16.01.17 10:19 Мария Захарова рассказала о попытке США завербовать Примакова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о попытке разведывательных служб США подкупить российского дипломата.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире одного из российских телеканалов рассказала о том, что американские спецслужбы пытались завербовать дипломата, который находился в США для покупки лекарств, предназначенных бывшему главе правительства РФ Евгению Примакову, пишет Лайф.

Директор Департамента информации и печати рассказала, что несколько лет назад Примакову потребовались препараты, которые можно было приобрести только в США. По её словам, российская сторона перевела порядка $10 тысяч на эти цели ужшкммт и поручила приобрести их дипломату по официальным каналам. Мария Захарова отметила, что необходимый пакет документов был оформлен.

Захарова подчеркнула, что все формальности были соблюдены, все справки и рецепты выписаны. Но в тот момент, когда дипломат пришел в аптеку, к нему подошли сотрудники американских спецслужб, сопроводили в подвал магазина, где не работала сотовая связь, и в течение часа разговаривали с ним, уточняет РИА Новости.

"То, о чем они с ним говорили, больше было похоже на попытку вербовки, нежели на какой-то адекватный разговор", — подчеркнула Захарова.

Она рассказала, что дипломата пытались "запугивать", обвиняя в незаконном обороте медикаментов. В результате препарат у сотрудника изъяли, и деньги за него не вернули, отметила Захарова.

Представитель МИД также рассказала, что госсекретарь США Джон Керри назвал ситуацию недопустимой, и американское внешнеполитическое ведомство "сделало все возможное, чтобы этот препарат был доставлен" в Россию.
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