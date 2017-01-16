Трагедия в Краснодаре с детьми: четверо школьников погибли, провалившись под лед

Пять подростков провалились под лед на Кубани. Лишь одного ребенка спасателям удалось спасти.

Подростки провалились под лед на Кубани 15 января 2017: четверо погибли

Тела четырех подростков нашли на месте проведения поисково-спасательной операции на реке Кирпили в Краснодарском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Спасательные работы прекращены. Далее на месте ЧП будут работать следственные органы.

Инцидент произошел в Тимашевском районе 15 января около 16:10 мск, когда пятеро подростков 12-13 лет переходили через реку. По данным синоптиков, утром ужшкммт в районе температура воздуха была ниже нуля, но потом воздух погрелся до плюс 5 градусов, что и стало причиной трагедии. Один из подростков спасен, его жизнь вне опасности.

Пятеро подростков провалились под лед в Краснодарском крае, СК начал проверку

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Южный региональный центр МЧС, в 16.10 мск на телефон поступило сообщение о том, что мальчик просит о помощи, спасатели вытащили мальчика 12–13 лет из реки Кирпили в районе поселка Садовод. По словам ребенка, с ним были еще четверо друзей, они гуляли по замершей реке и провалились под лед.

Как сообщили в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю, следователи выехали на место происшествия, организована доследственная проверка.

Ранее СК России по Саратовской области начал проверку по факту гибели мужчины и двух детей во время катания на снегоходе по Волге вблизи острова Зеленый в Волжском районе города.