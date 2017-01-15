"Манчестер Юнайтед" - Ливерпуль": обзор матча от 15.01.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)
Опубликовано 15.01.17 20:39
15 января 2017 в центральном матче 21-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Ливерпулем" со счетом 1:1.
"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль": счет 1:1
В центральном матче 21-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер юнайтед" принимал на своем поле "Ливерпуль". Матч, состоявшийся 15 января 2017 на легендарном стадионе "Олд Траффорд", закончился вничью со счетом 1:1.
"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль": обзор матча
Счет в матче в первом тайме открыли гости. Поль Погба сыграл в своей штрафной рукой и арбитр без колебаний назначил пенальти, который четко реализовал Джеймс Милнер.
Подопечные Жозе Моуриньо все же смогли уйти от поражения. Спасителем "красных дьяволов" в который раз стал лучший ужшкммт бомбардир "МЮ" в нынешнем сезоне Златан Ибрагимович. На 83-й минуте швед после затяжной атаки хозяев после паса Валенсии головой перекинул голкипера "Ливерпуля" Миньоле.
"Манчестер Юнайтед" - Ливерпуль", счет 1:1. ВИДЕО голов