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"Манчестер Юнайтед" - Ливерпуль": обзор матча от 15.01.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

Опубликовано 15.01.17 20:39 "Манчестер Юнайтед" - Ливерпуль": обзор матча от 15.01.2017, видео голов, счет, результат матча (ВИДЕО)

15 января 2017 в центральном матче 21-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Ливерпулем" со счетом 1:1.

"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль": счет 1:1 

В центральном матче 21-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер юнайтед" принимал на своем поле "Ливерпуль". Матч, состоявшийся 15 января 2017 на легендарном стадионе "Олд Траффорд", закончился вничью со счетом 1:1.

"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль": обзор матча

Счет в матче в первом тайме открыли гости. Поль Погба сыграл в своей штрафной рукой и арбитр без колебаний назначил пенальти, который четко реализовал Джеймс Милнер.

Подопечные Жозе Моуриньо все же смогли уйти от поражения. Спасителем "красных дьяволов" в который раз стал лучший ужшкммт бомбардир "МЮ" в нынешнем сезоне Златан Ибрагимович. На 83-й минуте швед после затяжной атаки хозяев после паса Валенсии головой перекинул голкипера "Ливерпуля" Миньоле.

"Манчестер Юнайтед" - Ливерпуль", счет 1:1.  ВИДЕО голов

Гол Милнера (27).  ВИДЕО

Гол Ибрагимовича (84). ВИДЕО
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