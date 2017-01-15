"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" 15 января 2017: смотреть онлайн, прогноз, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" 15 января 2017, прогноз на игру, ставки букмекеров - читайте в обзоре TopNews.

15 января 2017 года на стадионе "Олд Траффорд" футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" принимает "Ливерпуль" в центральном матче 21-го тура английской футбольной Премьер-лиги. Начало матча в 19:00 мск.

"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" 15 января 2017: онлайн трансляция, смотреть по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" 15 января 2017 покажет "Матч ТВ". Также можно будет следить за ходом поединка онлайн на сайте канала. Начало в 18:55 мск.

"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" 15.01.2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО

"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" 15 января 2017: перед матчем

"Манчестер Юнайтед" к 21-му туру АПЛ занимает шестую строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 39 очков. Ранее манкунианцы благополучно обыграли "Сандерленд" (3:1), "Мидлсбро" (2:1) и "Вест Хэм Юнайтед" (2:0).

"Ливерпуль" сейчас дышит ужшкммт в спину лидеру нынешнего национального первенства Англии - "Челси", отставая от него на 5 очков (у "Челси" 44 балла). В предыдущих матчах команда разгромила "Сток Сити" (4:1), обыграла "Манчестер Сити" (1:0) и разошлась миром с "Сандерлендом" (2:2).

"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 1:0 ВИДЕО голов

Встреча двух клубов в 8-м туре АПЛ 2016-2017 закончилась нулевой ничьей.

"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" 15 января 2017: прогноз, ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами предстоящего матча и принимают ставки на победу "Манчестер Юнайтед" в среднем с коэффициентом 2,15, на ничью - 3,4, на успех "Ливерпуля" - 3,7.

"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" 15 января 2017: комментарии

Главный наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии домашнего поединка с "Ливерпулем" поделился своими ожиданиями от матча.

"Возможно, у нас есть некоторые схожие качества. Но у нас наверняка есть и другие черты, которые делают нас действительно разными людьми и тренерами. Думаю, он ожидает этого матча так же сильно, как и я. Он мотивирован, как и я. Я не уверен, что он так же спокоен, как я. Но это всего лишь ещё одна большая игра в наших карьерах. Каждый обладает собственной индивидуальностью и тренерским стилем. Я, как и каждый тренер, хочу побеждать", - отметил специалист.

В свою очередь, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба сравнил значимость матчей с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити".

"История этого противостояния хорошо всем известна. Матчи с "Ливерпулем" куда важнее, чем дерби с "Манчестер Сити". Атмосфера в этих играх уникальная. У нас есть желание победить любого соперника, но матчи с "Ливерпулем" особенные", - сказал он.