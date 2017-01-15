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Биатлон сегодня, женщина, гонка преследования, результаты 15.01.2017: золото - у Мякяряйнен (ВИДЕО)

Опубликовано 15.01.17 17:10 Биатлон сегодня, женщина, гонка преследования, результаты 15.01.2017: золото - у Мякяряйнен (ВИДЕО)

15 января 2017 в Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялась женская гонка преследования.

Биатлон, женщины, гонка преследования 15 января 2017: золото - у финки Мякяряйнен, россиянки - снова вне десятки

15 января 2017 в немецком Рупольдинге в рамках заключительного дня пятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялась женская гонка преследования.

Победу в пасьюте как и накануне в спринте одержала финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен, допустившая всего лишь один промах.

На втором месте лидирующая в общем зачете чешка Габриэла Коукалова. И замкнула тройку сильнейших француженка Мари Дорин-Абер.

Наши биатлонистки вновь не смогли ужшкммт составить конкуренцию сильнейшим биатлонисткам планеты. Лучшая из россиянок Татьяна Акимова c двумя промахами только 13-я.

Биатлон сегодня, женщины, гонка преследования 15.01.2017 Смотреть онлайн ВИДЕО
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