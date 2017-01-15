Убийство в Тамбовской области: 17-летний подросток зарубил топором всю семью из-за 200 рублей

В Тамбовской области подросток совершил зверское убийство, зарубив топором отца, сестру и бабушку.

В поселке Сосновка Тамбовской области 17-летний подросток расправился со своей семьей, зарубив топором своего отца, 14-летнюю сестру и бабушку. Трагедия произошла в частном доме на улице Зои Космодемьянской .

По информации "МК", в минушую субботу тинейджер попросил у родных 200 рублей взаймы - по некоторой информации подросток увлекался игрой в онлайн-казино. Получив отказ, он набросился на своих близких топором.

Сестру и бабушку юноша убил сразу же, причем ужшкммт девочка пыталась убежать от брата, но он запустил топор ей в голову. Отец с многочисленными ранами в критическом состоянии был доставлен в больницу, где вскоре скончался.

Юный убийца не стал скрываться от полиции, а пошел к соседям и рассказал им о расправе над родственниками. Те вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщает Лайф три года назад у юноши умерла от рака мама, с тех пор парень замкнулся в себе, стал нелюдимым и необщительным. Жители поселка утверждают, что после смерти матери юноша даже связался с какими-то сектантами. Якобы он был против того, что у отца, охранника местного магазина, появилась новая подруга.

Также будет проверяться, не принимал ли подозреваемый наркотики.

Следственный комитет возбудил в отношении молодого человека уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".