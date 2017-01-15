Биатлон сегодня, гонка преследования, мужчины, результаты 15.01.2017: золото - у Фуркада, Шипулин - 4-й (ВИДЕО)

15 января 2017 в немецком Рупольдинге в заключительный день пятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялась мужская гонка преследования.

Биатлон, мужчины, гонка преследования 15 января 2017: золото - у Фуркада, Шипулин - четвертый

15 января 2017 в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялась мужская гонка преследования, в которой не смотря на три промаха очередную, уже 10-ю победу в нынешнем сезоне отпраздновал лидер мирового биатлона француз Мартен Фуркад.

Антон Шипулин, стартовавший с 24-го места с отставанием свыше полутора минут от Фуркада, сумел по ходу гонки приблизиться вплотную к лидерам, однако на ужшкммт финише упустил "бронзовую" медаль, пропустив вперед чеха Михаила Крчмара. Наш биатлонист мог реально побороться и за "золото", однако на заключительной "стойке" допустил досадный промах.

Вторым стал норвежец Эмиль Хегле Свендсен.

Отметим, что в гонке не принимали участие Антон Бабиков и Матвей Елисеев, которым тренеры решили предоставить отдых.

Биатлон, мужчины, гонка преследования 15 января 2017. Смотреть онлайн трансляцию. ВИДЕО

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км

1. Мартен Фуркад (Франция) — 33.57,5(3).

2. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) — + 18,3 (0).

3. Михал Крчмарж (Чехия) — +19,5 (0).

4. Антон Шипулин (Россия) — +21,3 (1).