Биатлон сегодня, гонка преследования, мужчины, результаты 15.01.2017: золото - у Фуркада, Шипулин - 4-й (ВИДЕО)
Опубликовано 15.01.17 13:56
15 января 2017 в немецком Рупольдинге в заключительный день пятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялась мужская гонка преследования.
Биатлон, мужчины, гонка преследования 15 января 2017: золото - у Фуркада, Шипулин - четвертый
15 января 2017 в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялась мужская гонка преследования, в которой не смотря на три промаха очередную, уже 10-ю победу в нынешнем сезоне отпраздновал лидер мирового биатлона француз Мартен Фуркад.
Антон Шипулин, стартовавший с 24-го места с отставанием свыше полутора минут от Фуркада, сумел по ходу гонки приблизиться вплотную к лидерам, однако на ужшкммт финише упустил "бронзовую" медаль, пропустив вперед чеха Михаила Крчмара. Наш биатлонист мог реально побороться и за "золото", однако на заключительной "стойке" допустил досадный промах.
Вторым стал норвежец Эмиль Хегле Свендсен.
Отметим, что в гонке не принимали участие Антон Бабиков и Матвей Елисеев, которым тренеры решили предоставить отдых.
Биатлон, мужчины, гонка преследования 15 января 2017. Смотреть онлайн трансляцию. ВИДЕО
Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км