Курс доллара на сегодня, 16 января 2017: эксперты рассказали, стоит ли покупать доллары на фоне укрепления рубля

Курс валют на сегодня, 16 января 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 16 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 15 января 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 15 января 2017 составляет 59,37 руб., курс евро на сегодня равен 63,12 руб.

Прогноз курса доллара и евро 2017 в России: мнение экспертов

Согласно данным регулятора, россияне ждали ослабления рубля в декабре 2016 года. На этом фоне еще в сентябре они купили в обменниках 6,1 млрд долларов, в октябре — 6,6 млрд. При этом чистый спрос составил 2,2 млрд и 2,8 млрд долларов соответственно, что стало ужшкммт рекордным значением с декабря 2014 года.

В настоящее время ажиотажного спроса на доллары не ожидается.

"Обычно клиенты покупают доллары в тот момент, когда ситуация на рынке становится волатильной, — чтобы сберечь свои активы. Сейчас же валюту приобретают больше для того, чтобы отправиться в путешествие, либо для инвестиций в иностранные активы. Но этот спрос в любое время постоянный и не зависит от колебаний валюты. А резких изменений мы не ожидаем. К тому же и ставки по рублевым депозитам существенно выше", — цитирует сервис Banki.ru Владимира Зотова из УБРиР.

Управляющий директор "БКС Ультима" Станислав Новиков считает, в свою очередь, что рубль достаточно стабилен уже долгое время и население не так пристально следит за курсом, привыкнув к незначительным колебаниям в 1—3%. Также у людей сейчас меньше свободных средств, которые они могли бы конвертировать в валюту. П

"Если говорить о покупке валюты с целью диверсификации накоплений и защиты от возможных резких курсовых колебаний, текущие уровни вполне подходят для частичного формирования валютной позиции. Ее оптимальная доля в структуре сбережений человека, живущего и расходующего деньги в России, составляет 40%. В рублях целесообразно хранить не менее 60%", — отмечает Новиков.

Главный аналитик Nordea Bank Ольга Лапшина считает, что существенных факторов для падения рубля сейчас нет, и скупать валюту ради сохранения средств либо заработка на разнице курсов, погашения валютных кредитов или проведения иных валютных выплат все же не стоит.

Е"сли речь идет о сбережениях, то рубль как валюта страны с развивающейся экономикой далеко не всегда прилежно выполняет функцию сбережений. Следовательно, держать все свои средства в рублевых активах вряд ли рационально", — сказал Аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

Аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков не исключает дальнейшее укрепление рубля, но в долгосрочном плане нынешний курс можно считать выгодным для тех, кто планирует поездки за рубеж или желает немного разнообразить инструменты сохранения накопленных денежных средств.

"На ближайшее время доллар будет торговаться в узком диапазоне 59—61 рубль, но в течение года ситуация может поменяться, и курс вернется в диапазон 61—66, поскольку сильный рубль начинает стимулировать импорт, что в итоге будет оказывать давление на российскую денежную единицу", — прогнозирует он.