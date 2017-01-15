На свадьбе внучки совладельца "Домодедово" Валерия Когана пели Элтон Джон и Мэрайя Кэри (ФОТО, ВИДЕО)

На бракосочетания 19-летней Ирины Коган в Лондон прибыл частный самолет российских и мировых звезд.

Элтон Джон, певица Мэрайя Кэри и голливудский актер Антонио Бандерас стали украшением бракосочетания 19-летней Ирины Коган — внучки российского миллиардера Валерия Когана, одного из владельцев аэропорта "Домодедово".

Торжество прошло в столице Великобритании в эти выходные. Избранником юной Ирины стал ее ровесник — еврей английского происхождения Дэниел Кенвэй, сообщает "Лайф".

Молодые люди познакомились в Лондоне, где живет и учится Ирина.

На появившемся в соцсетях видео видно, как молодые наслаждаются праздничными выступлениями своих звездных гостей из России Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова.

Видео опубликовано IGOR GULYAEV OFFICIAL (@igorgulyaevofficial) Янв 14 2017 в 1:27 PST

В 2015 году Валерий Коган занимал 41 строчку в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, а его состояние оценивалось в 2,5 млрд долларов.

36-летний сын миллиардера — Александр Коган — известен также как певец и человек, который не жалеет средств на собственную раскрутку: несколько лет назад на презентацию своего альбома Коган-младший привез в Москву в качестве ведущего программы Хулио Иглесиаса.

По сообщениям СМИ, семье Коган принадлежит самый дорогой особняк в знаменитом "бункере миллиардеров" в Майами — районе Indian Creek Island. О приобретении таинственным богатым русским роскошной резиденции сообщили даже местные СМИ, назвав цену сделки — 47 млн долларов за особняк и 21 млн за прилегающую к нему территорию.

Также семейство Коганов владеет большим количеством недвижимости в Израиле.

Специально на роскошное торжество наследницы Когана в Туманный Альбион частными самолетами прилетели десятки представителей бизнес-элиты и целый взвод звезд шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Александр Серов, Игорь Николаев, Лев Лещенко, оперная дива Анна Нетребко, а также Алла Вербер, Алла Крутая и много других звезд и представителей высшего света.

Фото опубликовано Филип Киркоров България (@fkirkorovbulgaria) Янв 14 2017 в 4:33 PST

Фото опубликовано Alla Verber (@verberalla) Янв 15 2017 в 1:18 PST

Саму свадьбу играли в знаменитом отеле The Landmark London — по всем еврейским канонам — после хупы (церемонии непосредственно бракосочетания) гости переместились в банкетный зал, где смогли насладиться выступлением Анны Нетребко.

Видео опубликовано Инна Михайлова (@inamikhaylova) Янв 14 2017 в 1:21 PST

Но самым долгожданным для невесты стал часовой концерт ее кумира - сэра Элтона Джона. Один из самых дорогостоящих артистов современности (по информации западных СМИ, сэр Элтон не соглашается выступать на частных праздниках меньше чем за миллион евро) исполнил для юной внучки российского олигарха 10 песен. Но результат того стоил: девушка не смогла сдержать слез и расплакалась на плече у новоиспеченного супруга, отмечает издание.

Спасибо, что пригласила меня на главный день в своей жизни, Ирина! Я желаю вам, чтобы у вас было много детей!" — обратился к девушке Элтон Джон.

Видео опубликовано Eva (Ива) Kanchelskis (@ivotka) Янв 14 2017 в 3:02 PST

Советы и пожелания счастливой семейной жизни Ирина и Дэниэл получили также от знаменитого актера Антонио Бандераса. Поднявшись на сцену с бокалом в руке, голливудский секс-символ пожелал жениху и невесте: "Всегда идти рука об руку друг с другом".

Фото опубликовано Sasha Grik (@sasha_grik) Янв 14 2017 в 5:56 PST

And another charming gentlemen here #antoniobanderas Фото опубликовано Regina von Flemming (@vonflemming) Янв 14 2017 в 5:39 PST

Завершающим аккордом в растянувшемся на 9 часов праздновании стал часовой концерт Мэрайи Кэри.

Видео опубликовано Evgeniy Romanenko (@romanenko_comeongym) Янв 14 2017 в 11:19 PST

Мэрайя (которая, если верить СМИ, стоит не дешевле Элтона Джона) посвятила молодоженам один из своих хитов We belong together.

Видео опубликовано Nadia mishchanka (@nadiamish) Янв 14 2017 в 6:15 PST

В комментариях к не столь многочисленным фото с торжества пользователи соцсети отметили достаточно простой наряд и прическу Ирины: светлые волосы чуть ниже плеч просто лежали на плечах, даже не подкрученные. Также они предположили, что девушка не знает русский язык или русских традиций: отмечается, что, когда гости кричали ей "Горько!", она не сразу поняла, чего от нее хотят.