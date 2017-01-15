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YouTube "взорвало" ВИДЕО избиения недовольных сотрудников директором фирмы на корпоративе

Опубликовано 15.01.17 12:37 YouTube "взорвало" ВИДЕО избиения недовольных сотрудников директором фирмы на корпоративе

На опубликованном Ютуб ВИДЕО в потасовке отметился директор организации и его водитель.

В Новокузнецке новогодний праздник в одной из крупных фирм закончился серьезной массовой дракой. По словам очевидца случившегося, потасовка произошла в ресторане, где сотрудники отмечали праздник.

В драке отметился директор организации и его водитель-охранник. По словам авторов видеозаписи, в результате побоища пострадали сотрудники фирмы, гости и персонал ресторана, пытавшийся разнять дебоширов.

Пока нет никакой официальной информации о случившемся ужшкммт и о мотивах устроивших драку людей. Однако опубликовавши ролик лица заявили, что пострадавшие получили сотрясения, травмы, одному выбили глаз.

"Пострадавших шесть человек. В полицию писать заявления боятся – директор с большими связями. Но избивают людей на видео очень сильно, в стиле 90-х", – сказано в тексте к Ютуб ВИДЕО.

В свою очередь, один из свидетелей произошедшего назвал инцидент "публичной поркой недовольных".

"К директору были претензии по работе, и вот во что они вылились. Пострадали шесть человек, в числе которых есть женщины. Бьют руками и ногами даже лежачих. Директор никому не дает успокоить своего охранника, который бьёт даже гостей, зашедших в ресторан. Там пол был просто залит кровью", – приводит слова очевидца "Газета. Кемерово" слова очевидца.

YouTube ВИДЕО драки на новогоднем корпоративе в Новокузнецке
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