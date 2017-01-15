 
TOP 10

1 СМИ: самолет EgyptAir в мае 2016 года разбился из-за iPhone пилота

2 На свадьбе внучки совладельца "Домодедово" пели Элтон Джон и Мэрайя Кэри (ФОТО, ВИДЕО)

3 В Новокузнецке корпоратив закончился избиением недовольных сотрудников директором фирмы (ВИДЕО)

4 Расплакавшийся Байден стал мемом в соцсетях (ФОТО, ВИДЕО)

5 Жертвами жуткого ДТП под Саратовом стали семь граждан СНГ (ВИДЕО)

6 Эксперты: валютный рынок РФ скоро ожидают потрясения

7 SpaceX Элона Маска впервые после аварии успешно запустила ракету Falcon 9 (ФОТО, ВИДЕО)

8 За день до премьеры в Сеть утекла заключительная серия "Шерлока" (ВИДЕО)

9 Хоккеист "Детройта" забил гол после сольного прохода от своих ворот (ВИДЕО)

10 Чемпион мира по боксу отправил в нокдаун рефери и соперника (ВИДЕО)

Новости наших партнеров

YouTube ВИДЕО: чемпион мира по боксу отправил в нокдаун рефери и соперника

Опубликовано 15.01.17 12:37 YouTube ВИДЕО: чемпион мира по боксу отправил в нокдаун рефери и соперника

На появившемся на Ютуб видео запечатлен момент, как чемпион мира швед Баду Джек случайно задел мощным джебом рефери.

Объединительный бой в суперсреднем весе между британским чемпионом по версии IBF Джеймсом Дигейлом и действующим чемпионом мира по версии WBC шведом Баду Джеком отметился курьезным случаем.

В концовке пятого раунда рефери в ринге, пытаясь вмешаться в действия боксеров, пропустил удар от Баду. От падения судью спас сам боксер, успевший его подхватить.

Ютуб ВИДЕО нокдауна рефери в бою Джек - Дигейл

К слову, помимо рефери в нокдауне побывали оба боксера. Сначала уже ужшкммт в первом раунде Дигейл отправил соперника в нокдаун и в целом контролировал ход поединка, однако Джек перехватил инициативу и в 12-м раунде уже Джеймс оказался на настиле ринга.

По итогам 12 раундов арбитры определили ничью. Один из судей выставил счет 114:112 в пользу Дигейла, но двое других поставили - 113:113. Таким образом, оба чемпиона сохранили свои титулы, и каждый из них после боя заявил, что считает себя победителем.

После этого поединка в активе Джека 20 побед (12 нокаутом), одно поражение, три ничьи. Дигейл выиграл 23 поединка (14 нокаутом), уступив в одном и единожды завершив бой с ничейным результатом.
Другие материалы по этой теме

В Кемеровской области в ДТП погиб чемпион Европы по боксу

На автозаправке избили бывшего чемпиона мира по боксу

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга