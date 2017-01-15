YouTube ВИДЕО: чемпион мира по боксу отправил в нокдаун рефери и соперника

На появившемся на Ютуб видео запечатлен момент, как чемпион мира швед Баду Джек случайно задел мощным джебом рефери.

Объединительный бой в суперсреднем весе между британским чемпионом по версии IBF Джеймсом Дигейлом и действующим чемпионом мира по версии WBC шведом Баду Джеком отметился курьезным случаем.

В концовке пятого раунда рефери в ринге, пытаясь вмешаться в действия боксеров, пропустил удар от Баду. От падения судью спас сам боксер, успевший его подхватить.

Ютуб ВИДЕО нокдауна рефери в бою Джек - Дигейл

К слову, помимо рефери в нокдауне побывали оба боксера. Сначала уже ужшкммт в первом раунде Дигейл отправил соперника в нокдаун и в целом контролировал ход поединка, однако Джек перехватил инициативу и в 12-м раунде уже Джеймс оказался на настиле ринга.

По итогам 12 раундов арбитры определили ничью. Один из судей выставил счет 114:112 в пользу Дигейла, но двое других поставили - 113:113. Таким образом, оба чемпиона сохранили свои титулы, и каждый из них после боя заявил, что считает себя победителем.

После этого поединка в активе Джека 20 побед (12 нокаутом), одно поражение, три ничьи. Дигейл выиграл 23 поединка (14 нокаутом), уступив в одном и единожды завершив бой с ничейным результатом.