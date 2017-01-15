"Шерлок Холмс", 4 сезон: 3 серия "утекла" в Сеть за день до премьеры 15 января 2017 (ВИДЕО)

"Шерлок", 4 сезон: секрет создания лучшего эпизода нового сезона "Шерлока" раскрыл на YouTube пользователь с ником "Зануда-писатель". Кроме того, выяснилось, будет ли 5 сезон "Шерлока Холмса".

"Шерлок Холмс", 4 сезон: 3 серия утекла в Сеть за день до премьеры 15 января

Накануне в Рунете неожиданно появилась заключительная серия четвертого сезона культового британского сериала "Шерлок".

Сообщается, что файл попал в Сеть в официальном дубляже "Первого канала".

"Утечка могла состояться из онлайн-сервиса Первого канала, где серии появляются сразу после выхода в эфир", — сказано в сообщении западных источников. Однако подчеркивается, что на текущий момент ужшкммт файл с серией уже был удален.

Мировая премьера 3 серии 4 сезона сериала "Шерлок" состоится в ночь с 15 на 16 января.

"Шерлок", 4 сезон: секрет лучшего эпизода нового сезона раскрыл видеоблогер

На YouTube-канале пользователя "Зануда-писатель", создающего информативные ролики о произведениях киноискусства в области визуальных эффектов, появилось видео, в котором рассказывается о сцене из 2 серии 4 сезона сериала "Шерлок".

Сцена, в которой Шерлок на экране вылавливал моменты из памяти, произошедшие с ним в разное время и с разными людьми, для построения картины происходящего, была реализована без помощи компьютерной графики.

Невероятная задумка режиссера Ника Харрана и мастерская работа оператора позволили создать шедевр благодаря совмещению визуального самонаблюдения с одновременным выдвижением Шерлока в качестве "наблюдающего наблюдаемое".

Такой же прием используется "речи шафера", когда Шерлок во время свадебной речи расследовал преступление в своей голове. Еще один похожий эпизод произошел в момент ранения Шерлока, когда были показаны мысли сыщика за долю секунды до падения.

"Шерлок Холмс", 4 сезон. Смотреть ВИДЕО

Будет ли 5 сезон "Шерлока Холмса" с Бенедиктом Камбербетчем

По некоторым данным компания «Hartswood» объявила о своем намерении продолжать съемки популярного сериала «Шерлок». И, по уже сформировавшейся традиции, премьера нового 5-ого сезона состоится 1 января 2018 года. Весь сезон состоит из трех серий по 1,5 часа.

Примечательно, что сериал получает высокие рейтинги не только в родной Британии, но и в большинстве стран, где он транслируется. Более того в английской прессе этой работе множество раз выставлялась высокая оценка от телекритиков.

О сериале рассуждали даже заседании парламента и пришли к выводу, что руководителям BBC необходимо высказать благодарность за пропаганду английский ценностей в мире.