Игроки "Челси" попросили форварда клуба извиниться перед тренером (ФОТО)

Диего Косту попросили извиниться перед Антонио Конте и отказаться от трансфера в Китай.

Футболисты лондонского "Челси" обсудили с форвардом Диего Костой его конфликт с главным тренером команды Антонио Конте, возникший после того, как игрок получил заманчивое предложение из Китая. Коллеги по команде посоветовали форварду принести извинения итальянскому специалисту и не уходить из "Челси" до конца АПЛ.

Как сообщает РБК со ссылкой на зарубежные источники, Джон Терри, Сеск Фабрегас и другие игроки клуба попросили Косту сконцентрироваться на выступлении за лондонцев, которые ужшкммт сейчас борются за лидерство в чемпионате. По мнению футболистов, если у нападающего останется недовольство своим положением в команде, он сможет уехать в Китай летом.

Отметим, что накануне бразильский футболист, выступающий за сборную Испании, написал в "Инстаграм" "Вперед, "Челси", и этот пост "лайкнули" Терри и Фабрегас.

Фото опубликовано Diego Costa (@diego.costa) Янв 13 2017 в 2:30 PST

Ранее сообщалось, что Диего Коста пропустил три дня тренировок и не сыграл в выездном матче 21-го тура премьер-лиги против лестера "Лестера", который, к слову, "аристократы" выиграли со счетом 3:0. По слухам, форвард отказался от тренировок после того, как узнал о предложении одного из китайских клубов с зарплатой свыше €34 млн за сезон.

Владелец "Челси" Роман Абрамович не хочет продавать Косту, котрый возглавляет список лучших бомбардиров АПЛ нынешнего сезона с 14 забитыми мячами.