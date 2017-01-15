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Биатлон, гонка преследования сегодня 15.01.2017, женщины: смотреть онлайн этап КМ в Рупольдинге (ВИДЕО)

Опубликовано 15.01.17 11:40 Биатлон, гонка преследования сегодня 15.01.2017, женщины: смотреть онлайн этап КМ в Рупольдинге (ВИДЕО)

Биталон, Кубок мира 2016-2017: 15 января 2017 завершается 5 этап в Рупольдинге гонкой преследования у женщин.

В немецком Рупольдинге 15 января 2017 года в 16:45 мск состоится женская гонка преследования на 10 км. Заезд завершает собой пятый этап Кубка мира по биатлону 2016-2017.

Биатлон, женская гонка преследования 15 января 2017: онлайн трансляция, смотреть по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию женской гонки преследования по биатлону 15 января 2016-2017 покажет "Матч ТВ". Также за ходом гонки можно будет следить онлайн на сайте канала. Начало в 16:35 мск.

Биатлон 2017, женщины, гонка преследования 15 января 2017: перед гонкой этапа КМ в Рупольдинге 

Российские стреляющие лыжницы ужшкммт ранее участвовали в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира по биатлону 2016-2017 в Оберхофе. При этом наши спортсменки полностью провалили гонку. Так, лучшее время показала Ульяна Кайшева, финишировавшая только 27-й.

Первое место в том заезде заняла  француженка Мари Дорен-Абер, на втором месте - чешка Габриэла Коукалова, а представительница Финляндии Кайса Мякяряйнен замкнула тройку лидеров.

Как ранее сообщал Topnews, накануне прошла спринтерская гонка у женщин, победу в которой праздновала финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен. Лучшая из наших - Татьяна Акимова, заняла лишь 15-е место.

Биатлон сегодня 15.01.2017, гонка преследования, женщины Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО
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