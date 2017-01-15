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SpaceX Элона Маска впервые после аварии успешно запустила ракету Falcon 9 (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 15.01.17 11:05 SpaceX Элона Маска впервые после аварии успешно запустила ракету Falcon 9 (ФОТО, ВИДЕО)

Ракета-носитель стартовала с космодрома военно-воздушной базы Ванденберг.

14 января 2017 года компания SpaceX Элона Маска впервые после аварии совершила успешный запуск и посадку ракеты Falcon 9. Тяжелая ракета-носитель со спутниками Iridium успешно стартовала с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, а через 8 минут первая ступень приземлилась на морскую платформу в Тихом океане.

Отметим, что это первый запуск ракеты Falcon 9 после случившейся 1 сентября 2016 года аварии. Пуск состоялся в минувшую субботу в 12:54 (20:54 по московскому времени).

Как напоминает Lenta.ru, американская компания Iridium Communications намерена вывести в космос ужшкммт первую партию телекоммуникационных спутников Iridium нового поколения с помощью Falcon 9. Планируется, что в течение нескольких лет она доставит на орбиту несколько десятков таких аппаратов.
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