SpaceX Элона Маска впервые после аварии успешно запустила ракету Falcon 9 (ФОТО, ВИДЕО)

Ракета-носитель стартовала с космодрома военно-воздушной базы Ванденберг.

14 января 2017 года компания SpaceX Элона Маска впервые после аварии совершила успешный запуск и посадку ракеты Falcon 9. Тяжелая ракета-носитель со спутниками Iridium успешно стартовала с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, а через 8 минут первая ступень приземлилась на морскую платформу в Тихом океане.

First stage has landed on Just Read the Instructions pic.twitter.com/W0EoLaO4YR — SpaceX (@SpaceX) 14 января 2017 г.

Отметим, что это первый запуск ракеты Falcon 9 после случившейся 1 сентября 2016 года аварии. Пуск состоялся в минувшую субботу в 12:54 (20:54 по московскому времени).

Как напоминает Lenta.ru, американская компания Iridium Communications намерена вывести в космос ужшкммт первую партию телекоммуникационных спутников Iridium нового поколения с помощью Falcon 9. Планируется, что в течение нескольких лет она доставит на орбиту несколько десятков таких аппаратов.