SpaceX Элона Маска впервые после аварии успешно запустила ракету Falcon 9 (ФОТО, ВИДЕО)

14 января 2017 года компания SpaceX Элона Маска впервые после аварии совершила успешный запуск и посадку ракеты Falcon 9. Тяжелая ракета-носитель со спутниками Iridium успешно стартовала с авиабазы Ванденберг в Калифорнии, а через 8 минут первая ступень приземлилась на морскую платформу в Тихом океане.

First stage has landed on Just Read the Instructions pic.twitter.com/W0EoLaO4YR