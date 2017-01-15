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Биатлон, гонка преследования, сегодня 15.01.2017, мужчины: смотреть онлайн этап КМ (ВИДЕО)

Опубликовано 15.01.17 10:11 Биатлон, гонка преследования, сегодня 15.01.2017, мужчины: смотреть онлайн этап КМ (ВИДЕО)

15 января 2017 года в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 в Рупольдинге пройдет мужская гонка преследования.

В немецком Рупольдинге подходит к концу пятый этап Кубка мира по биатлону 2016-2017. 15 января 2017 одной из гонок заключительного дня соревнований станет гонка преследования у мужчин на 12,5 км. Начало в 13:30 мск.

Биатлон, мужчины, гонка преследования 15 января 2017: онлайн трансляция, смотреть по какому каналу?

Прямую трансляцию гонки преследования по биатлону у мужчин 15 января 2017 покажет "Матч ТВ", а онлайн-трансляция будет доступна на сайте канала. Начало в 13:20 мск.

Биатлон сегодня 15.01.2017, гонка преследования, мужчины. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО

Биатлон 2017, мужчины, гонка преследования 15 января 2017: состав перед ужшкммт гонкой этапа КМ в Рупольдинге 

Накануне в Рупольдинге прошел мужской спринт, по результатам которого определился состав участников гонки преследования 15 января 2017. Ближайший из россиян - Дмитрий Малышко стартует от француза Мартена Фуркада с отставанием в 56,2 секунды.

 1. Мартен Фуркад (Франция) — 22.34,2 (0).

 2. Юлиан Эберхард (Австрия) +18,0 (0).

 3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) +39,7 (0).

 4. Арнд Пайффер (Германия) +51,8 (0).

 5. Симон Шемпп (Германия) +52,8 (1).

 6. Дмитрий Малышко (Россия) +56,2 (0).

 7. Дмитрий Пидручный (Украина) +59,5 (0).

 8. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) +1.00,4 (1).

 9. Даниэль Ландертингер (Австрия) +1.02,8 (1).

 10. Ларс-Хельге Биркеланд (Норвегия) +1.07,7 (0).

 19. Евгений Гараничев (Россия) +1.25,0 (1)...

 23. Антон Бабиков (Россия) +1.27,6 (1).

 24. Антон Шипулин (Россия) +1.27,6 (3)…

 31. Максим Цветков (Россия) +1.38,9 (1)…

 58. Матвей Елисеев (Россия) +2.18,9 (3).
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