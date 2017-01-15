Биатлон, гонка преследования, сегодня 15.01.2017, мужчины: смотреть онлайн этап КМ (ВИДЕО)
Опубликовано 15.01.17 10:11
15 января 2017 года в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 в Рупольдинге пройдет мужская гонка преследования.
В немецком Рупольдинге подходит к концу пятый этап Кубка мира по биатлону 2016-2017. 15 января 2017 одной из гонок заключительного дня соревнований станет гонка преследования у мужчин на 12,5 км. Начало в 13:30 мск.
Биатлон, мужчины, гонка преследования 15 января 2017: онлайн трансляция, смотреть по какому каналу?
Прямую трансляцию гонки преследования по биатлону у мужчин 15 января 2017 покажет "Матч ТВ", а онлайн-трансляция будет доступна на сайте канала. Начало в 13:20 мск.
Биатлон сегодня 15.01.2017, гонка преследования, мужчины. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО
Биатлон 2017, мужчины, гонка преследования 15 января 2017: состав перед ужшкммт гонкой этапа КМ в Рупольдинге
Накануне в Рупольдинге прошел мужской спринт, по результатам которого определился состав участников гонки преследования 15 января 2017. Ближайший из россиян - Дмитрий Малышко стартует от француза Мартена Фуркада с отставанием в 56,2 секунды.