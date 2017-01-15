Кадыров рассказал о задержании особо опасного террориста в Чечне

Действия преступника координировали боевики из Сирии.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о задержании в регионе особо опасного террориста из банды, действия которой из Сирии координировали боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ).

"В субботу задержан особо опасный террорист Имран Дацаев. Он ранее сбежал при проведении спецоперации в селе Гелдаган. Его настигли в районе площади "Минутка" во дворе торгового центра "Орбита". Сотрудники полиции блокировали бандита и предложили сдаться. Он бросил в их ужшкммт сторону гранату. Дацаева удалось взять живым", — написал Кадыров в своем "Инстаграм".

По его словам, задержанный злоумышленник входил в банду, которую координировал находящийся в Сирии террорист.

Кроме того, Кадыров заявил, что накануне в Нальчике были задержаны еще два преступника из этой же группы, причем они пытались покинуть пределы Северного Кавказа. В настоящее время их везут в Грозный.

"На данный момент вся бандгруппа нейтрализована, в отделы полиции доставлены более пятидесяти участников", — сказал глава региона.

Он отметил, что Дацаев уже дает показания, называет фамилии, источники приобретения оружия.

"Это подтверждает известную оперативникам информацию. Дацаев осенью 2016 года убил старшего сержанта полиции Аюба Даутмерзаева", — пояснил Кадыров, добавив, что приказ о совершении преступления Дацаев получил от боевиков ИГИЛ.