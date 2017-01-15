Биатлон сегодня 15.01.2017, гонка преследования, мужчины: смотреть онлайн этап КМ в Рупольдинге (ВИДЕО)
Опубликовано 15.01.17 01:13
15 января 2017 года в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 в Рупольдинге пройдет мужская гонка преследования.
15 января 2017 года в Рупольдинге пройдет мужская гонка преследования по биатлону на 12,5 км. Заезд состоится в рамках 5-го этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 и начнется в 13:30 мск.
Биатлон, мужчины, гонка преследования 15 января 2017: онлайн трансляция, смотреть по какому каналу?
В прямом эфире гонку преследования по биатлону у мужчин 15 января 2017 покажет "Матч ТВ", а онлайн-трансляция будет доступна на сайте канала. Начало в 13:20 мск.
Биатлон 2017, мужчины, гонка преследования 15 января 2017: перед гонкой этапа КМ в Рупольдинге
Ранее россияне участвовали в гонке преследования по ужшкммт биатлону на предыдущем этапе Кубка мира 2016-2017 в Оберхове. Лучшее время среди наших соотечественников показал Антон Бабиков, пришедший к финишу только шестым.
Первое место в той гонке занял француз Мартен Фуркад, "серебро" взял немец Арнд Пайффер, а "бронзу" - итальянец Доминик Виндиш.
Как ранее сообщал Topnews, накануне в мужском спринте в восьмой раз в нынешнем сезоне победу праздновал француз Мартен Фуркад. Лучший из россиян Дмитрий Малышко занял шестое место. В пасьюте россиянин стартует с отставанием в 56 секунд от француза.
Биатлон сегодня 15.01.2017, гонка преследования, мужчины. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО