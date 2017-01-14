"Стала звездой порно?": Глюкоза затроллила подписчиков Инстаграм ФОТО своего зада

Певица Глюкоза, она же мать двоих детей Наталья Ионова, последние несколько дней регулярно выкладывает в Instagram видео и фото с отдыха во Вьетнаме, акцентируя внимание на своей пятой точке.

Отдыхая со своим супругом бизнесменом Александром Чистяковым во Вьетнаме, Наталья особенно радует своих подписчиков Инстаграм сексуальными фото с живописных пляжей этой азиатской страны.

Однако, как выяснилось, не все поклонники, а особенно поклонницы оказались в восторге от того, что практически на всех снимках певица каждый раз делает акцент на своих стройных ногах и упругих ягодицах. О чем многие ужшкммт из них не приминули с негодованием упомянуть в комментариях к фото.

А на одном из снимков Глюкозы в объятиях своего мужа размытое пятно пониже спины певицы многие фанаты и вовсе сочли за ретуширование, чем совершенно расстроили артистку.

"На попе фотошоп, сразу видно! ????????", "А фото то с коррекцией кто заметил тому плюсик)", "А попа увеличена с помощью фотошопа. Ужасненько!" - отреагировали интернет-пользователи, предположив, что естественные формы певицы были дополнительно приукрашены в программе.

В доказательство того, что ее пятая точка не требует фотошопа, Глюкоза увлеченно принялась публиковать другие снимки, где ее попа предстала бы в лучшем свете, чтобы окончательно развеять все сомнения критиков относительно ее упругости и округлости.

Сопровождая публикации хэштегом #опа, Глюкоза выложила и видео на обсуждаемую тему.

#опа #опа #опа #опапа #фотошопработает Видео опубликовано Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) Янв 13 2017 в 8:50 PST

А чтоб у неверующих отпали последние сомнения, Наталья сопроводила очередной снимок стрелочкой к упомянутой части тела.

Фото опубликовано Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) Янв 13 2017 в 8:55 PST

Последний же снимок окончательно привел многих комментаторов в ярость: "Двое детей,перед детьми не стыдно???? Как шлюха ведет себя", "Уж свою задницу не знает как выставить мамаша зачем?", "Вы эксгибионистка? Что за кайф оголяться для фото каждый день ?", "Жесть конечно , что за мода показать миру свой попень", "Сколько можно,свою пятую точку демонстрировать?".

Одна подписчица и вовсе предположила, что Наталья сменила творческую профессию: "Судя по последним 10-20 фото Глюкоза стала звездой порно?".