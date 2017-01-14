 
TOP 10

1 «Великие дела»: Трамп назвал условия отмены антироссийских санкций

2 «Ты — сосущая голова!»: на жалобу клиентки "Почты России" ответили хамством в соцсети (ФОТО, ВИДЕО)

3 "Мы артисты, нас везут – вот в чем ужас: Ахеджакова рассказала, как крушение Ту-154 разделило россиян

4 На этапе КМ по биатлону в спринте победила финка Мякяряйнен (ВИДЕО)

5 В Сеть попало ВИДЕО, как «мажоры» на BMW катались по тротуару возле Кремля

6 ВИДЕО крушения истребителя на авиашоу для детей в Таиланде появилось в Сети

7 В Петербурге полиция прервала спектакль, приняв сцену самоубийства за реальность

8 Украина запатентовала конкурента российскому танку "Армата" (ФОТО)

9 ВИДЕО с ожившей куклой и движущейся мебелью шокировало Сеть

10 "Стала звездой порно?": Глюкоза затроллила подписчиков Инстаграм ФОТО своего зада

Новости наших партнеров

"Стала звездой порно?": Глюкоза затроллила подписчиков Инстаграм ФОТО своего зада

Опубликовано 14.01.17 19:56 "Стала звездой порно?": Глюкоза затроллила подписчиков Инстаграм ФОТО своего зада

Певица Глюкоза, она же мать двоих детей Наталья Ионова, последние несколько дней регулярно выкладывает в Instagram видео и фото с отдыха во Вьетнаме, акцентируя внимание на своей пятой точке.

Отдыхая со своим супругом бизнесменом Александром Чистяковым во Вьетнаме, Наталья особенно радует своих подписчиков Инстаграм сексуальными фото с живописных пляжей этой азиатской страны. 

Однако, как выяснилось, не все поклонники, а особенно поклонницы оказались в восторге от того, что практически на всех снимках певица каждый раз делает акцент на своих стройных ногах и упругих ягодицах. О чем многие ужшкммт из них не приминули с негодованием упомянуть в комментариях к фото.

А на одном из снимков Глюкозы в объятиях своего мужа размытое пятно пониже спины певицы многие фанаты и вовсе сочли за ретуширование, чем совершенно расстроили артистку.

"На попе фотошоп, сразу видно! ????????", "А фото то с коррекцией кто заметил тому плюсик)", "А попа увеличена с помощью фотошопа. Ужасненько!" - отреагировали интернет-пользователи, предположив, что естественные формы певицы были дополнительно приукрашены в программе.

 

В доказательство того, что ее пятая точка не требует фотошопа, Глюкоза увлеченно принялась публиковать другие снимки, где ее попа предстала бы в лучшем свете, чтобы окончательно развеять все сомнения критиков относительно ее упругости и округлости.

 

Не даёт вам моя "опа" покоя))) Как бы кому-то ни хотелось, но она настоящая 😂💦💦💦 #glukoza #Vietnam #добро

Фото опубликовано Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)

 

Сопровождая публикации хэштегом #опа, Глюкоза выложила и видео на обсуждаемую тему.

 

#опа #опа #опа #опапа #фотошопработает

Видео опубликовано Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)

 

А чтоб у неверующих отпали последние сомнения, Наталья сопроводила очередной снимок стрелочкой к упомянутой части тела. 

 

Последний же снимок окончательно привел многих комментаторов в ярость: "Двое детей,перед детьми не стыдно???? Как шлюха ведет себя", "Уж свою задницу не знает как выставить мамаша зачем?", "Вы эксгибионистка? Что за кайф оголяться для фото каждый день ?", "Жесть конечно , что за мода показать миру свой попень", "Сколько можно,свою пятую точку демонстрировать?".

Одна подписчица и вовсе предположила, что Наталья сменила творческую профессию: "Судя по последним 10-20 фото Глюкоза стала звездой порно?".
Другие материалы по этой теме

Глюкоза шокировала фанатов в Instagram очередным голым ФОТО

Глюкоза возбудила фанатов откровенным ФОТО в "Инстаграм"

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга