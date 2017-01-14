В Петербурге полиция прервала спектакль, приняв сцену самоубийства за реальность

В Петербурге полиция задержала режиссера и актрису Театра.doc из-за реалистичной сцены самоубийства.

Полиция Санкт-Петербурга прервала спектакль «Неявные воздействия» Театра.doc, приняв выступление артистов за реальность, и задержала актрису и режиссера. Об этом сообщил в Facebook художественный руководитель театра Михаил Угаров.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов поверили в реалистичную сцену самоубийства главной героини.

«После профилактической беседы актрису и режиссера любезно отвезли на место действия, чтобы продолжить спектакль», — написал Угаров.

Координатор проекта «Открытая Россия» Мария Баронова уточнила на своей страничке в соцсети, что роль актрисы ужшкммт заключалась в том, «чтобы стоя на балконе, кричать о собственном грядущем самоубийстве».

«Делала она это настолько убедительно, что прохожие под тем самым балконом вызвали полицию, а полиция честно противодействовала плану по наложению на себя рук.», — рассказал Баронова.

Действие спектакля «Неявные воздействия» проходит не на сцене, а на улицах, в торговых центрах, в домах и других общественных местах. «Порядок и форма исполнения номеров определяются спонтанно, зрители влияют на развитие сюжета так же, как и актеры», — говорится на сайте театра.