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Биатлон сегодня 14.01.2017, спринт, женщины, результаты: золото - у Мякяряйнен, россиянок нет в десятке (ВИДЕО)

Опубликовано 14.01.17 17:06 Биатлон сегодня 14.01.2017, спринт, женщины, результаты: золото - у Мякяряйнен, россиянок нет в десятке (ВИДЕО)

14 января 2017 в Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялся женский спринт, в котором победу праздновала финка Кайса Мякяряйнен.

Биатлон, женщины, спринт 14 января 2017: золото завоевала финка Мякяряйнен, россиянкок нет даже в десятке

14 января 2017 в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 состоялся женский спринт, в котором победу одержала опытная финская спортсменка Кяйса Мякяряйнен. Прославленная биатлонистка не только отсреляла на "ноль", но и показала феноменальную скорость на дистанции, опередив ближайшую из соперниц на 22 секунды.

Второй финишировала чешка Габриэла Коукалова. И замкнула тройку сильнейших немка Лаура Дальмайер.

Лучшая из ужшкммт россиянок Татьяна Акимова, допустив один промах, показала только 15-й результат.

Как ранее сообщал Topnews, накануне в мужском спринте в восьмой раз в нынешнем сезоне победу праздновал француз Мартен Фуркад. Единственным россиянином, который вошел в десятку сильнейших, стал Дмитрий Малышко. Он занял шестое место и в предстоящей в воскресенье гонке преследования стартует с отставанием в 56 секунд от французского биатлониста.

Биатлон сегодня, женщины, спринт 14 января 2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция. ВИДЕО
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