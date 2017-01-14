Биатлон, спринт сегодня 14.01.2017, женщины: смотреть онлайн этап КМ в Рупольдинге (ВИДЕО)

14 января 2017 в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 в Рупольдинге пройдет женский спринт.

14 января в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира пройдет женская спринтерская гонка по биатлону. На старт участницы выйдут в 16:30 по мск.

Биатлон, женский спринт 14 января 2017: онлайн трансляция, смотреть по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию женского спринта по биатлону 14 января 2017 покажет телеканал «Матч ТВ». Онлайн-трансляцию спринтерской гонки у женщин можно будет смотреть на сайте телеканала. Начало трансляции в 16:30 мск.

Биатлон 2017, женщины, спринт 14 января 2017: перед гонкой этапа КМ в Рупольдинге

На старт ужшкммт спринтерской гонки у женщин в составе сборной России выйдут пять спортсменок. Первой на дистанцию под номером 12 уйдет Екатерина Глазырина. Затем, под 25 номером стартует Ольга Подчуфарова. Лидер российской сборной в этом году Татьяна Акимова стартует под 28-м номером. Ульяна Кайшева отправится в гонку под № 83. И еще одна российская спортсменка Ирина Услугина стартует одной из последних, под 105 номером.

Напомним, что по итогам спринтерской гонки будут распределены стартовые места в следующей дисциплине этапа Кубка мира - гонке преследования. Поэтому результаты, которые покажут сегодня наши девушки, станут определяющими под какими номером и с каким отставанием по времени от лидера будут стартовать биатлонистки в следующей гонке. Впрочем, памятуя о том, что Татьяна Акимова в Ново-Месте уже завоевывала "золото" в спринте, российские любители биатлона не без оснований надеются на повторение успеха кого-то из вышеупомянутой пятерки.

Накануне в Рупольдинге состоялись спринтерские гонки у мужчин, где лучшим из наших спортсменов оказался Дмитрий Малышко, занявший 6-е место. Остальные наши стреляющие лыжники, включая лидера российской сборной Антона Шипулина, увы, не смогли войти даже в десятку сильнейших.

Биатлон сегодня 14.01.2017, спринт, женщины. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО