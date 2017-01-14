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52-летний Александр Гордон вновь стал отцом (ФОТО)

Опубликовано 14.01.17 12:21 52-летний Александр Гордон вновь стал отцом (ФОТО)

Телеведущий и актёр Александр Гордон познакомился со своей четвертой супругой на съёмочной площадке картины «Умник».

22-летняя студентка ВГИКа Ноза Абдулвасиева родила телеведущему Александру Гордону второго сына. Примечательно, что соответствующей фотографией в Instagram поделился в пятницу врач-акушер Татьяна Нормантович. На фото Ноза держит в руках новорожденного малыша.

«Удивительная пара – ОН – молодой, чувственный, переживающий, трепетный, сидящий молча в очередях, всегда "без претензий", бывший на всех наших УЗИ и приемах за последние 3 года, не задающий никаких(!!!!) вопросов, говорящий.. "Ноза... ты сможешь, любимая", и "Я знаю, все хорошо, я пойду покурить, девочки...." и ОНА – молодая, зрелая, умная, мудрая ЖЕНЩИНА, 20 -ти лет, мать уже (с последней ночи!) 2 маленьких детей, с удивительной жизненной позицией – "Я счастлива...просто счастлива..", С Днём ужшкммт рождения!!! Нашего маленького Гордона!!! (второго, и, надеюсь, не последнего!!!)Ура!!!», - подписала снимок акушер-гениколог.

 

Новорожденный стал вторым общим ребенком супругов. Студентка ВГИКа Ноза является четвертой женой Гордона. Она родила телеведущему сына в октябре 2014 года. Первого ребенка пары назвали Александром.

52-летний телеведущий и актёр Александр Гордон познакомился с Абдулвасиевой на съёмочной площадке картины «Умник», куда студентка прибыла, что сделать о звезде репортаж.
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