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На YouTube обнародовано ВИДЕО крушения истребителя на авиашоу для детей в Таиланде

Опубликовано 14.01.17 12:08 На YouTube обнародовано ВИДЕО крушения истребителя на авиашоу для детей в Таиланде

На опубликованном очевидцами на Ютуб видео видно, что при падении истребитель взорвался и полностью сгорел вместе с пилотом воздушного судна.

Истребитель ВВС Таиланда JAS 39 Gripen разбился во время авиашоу на праздновании национального Дня детей. Об этом сообщает местные СМИ. Инцидент произошел в 09:27 по местному времени (05:27 мск) в городе Хатъяй, провинция Сонгкхла.

При падении истребитель взорвался и полностью сгорел вместе с пилотом воздушного судна. Среди зрителей пострадавших нет. По предварительным данным, самолет рухнул на ВПП ближайшего аэродрома.

Местный аэропорт был временно закрыт для расчистки взлетно-посадочной полосы, все ужшкммт самолеты были перенаправлены в другую воздушную гавань. Командование ВВС создало комиссию для расследования ЧП. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча выразил соболезнования семье погибшего летчика.

Ютуб ВИДЕО: в Таиланде истребитель разбился на авиашоу для детей
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