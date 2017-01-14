В Татарстане должников за "коммуналку" будут лишать детей

Глава Зеленодольского района Татарстана Александр Тыгин распорядился радикально решить проблему долгов за услуги ЖКХ, сообщает RuPoster со ссылкой на "Вечерную Казань".
Согласно обнародованному документу, чиновник поручил информировать отдел опеки и попечительства района, в случае если в квартире должников проживают несовершеннолетние дети. А отделу опеки и попечительства отныне предписывается изымать детей из подобных семей. При этом сроки изъятия детей не сообщаются, что ужшкммт не позволяет утверждать о временном характере принимаемых мер.
Отметим, что за декабрь в муниципальном районе из семей должников было изъято два ребенка. В целом за 2016 год у них было изъято 11 детей на срок до трех месяцев. При этом на учете находится около 100 неплательщиков с несовершеннолетними детьми.
В свою очередь детский обмудсмен республики Гузель Удачина сообщила, что изъятие детей из семей может происходить только по письменному согласию родителей, а отбирать отпрысков из-за задолженности незаконно, но государственные органы вправе забрать ребенка, если отключение газа или света стало прямой угрозой для здоровья.