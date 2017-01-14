На Урале неизвестные расстреляли охрану химического завода

Инцидент произошел в ночь на 13 января, предположительно из-за того, что на заводе хранится большое количество тротила.

Неизвестные с оружием совершили налет на недействующий Красноуральский химический завод. Примечательно, что за день до этого рядом загорелись и оборвались провода ЛЭП, и территория была обесточена, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Эти данные подтвердил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

"На охрану Красноуральского химзавода напали, там есть разные травмы, в том числе и огнестрельные. Люди, охранявшие это предприятие, были ужшкммт без оружия, и когда заметили проникновение на территорию завода, попытались их (нападавших) задержать, но те воспользовались оружием и причинили охране огнестрельные и иные ранения", - сказал Горелых.

Отметим, что предприятие охраняли несколько сотрудников ЧОП, которые получили различные травмы и огнестрельные ранения. В результате трое человек - жители Нижнего Тагила 1983 и 1988 года рождения, - были госпитализированы. Предположительно, налетчиков было от двух до шести человек, все они славянской национальности.

Меж тем региональное издание URA.ru со ссылкой на местных жителей сообщает, что на территории завода без присмотра находятся "десятки тонн тротила" - мощной взрывчатки, однако в ГУ МВД это опровергли.

"Это не соответствующие действительности сведения. Предприятие уже давно находится в состоянии банкротства, оно не функционирует. Там отключено электричество и отопление. На территории предприятия размером 3 на 5 км взрывчатых веществ нет", - заявил он "Интерфаксу".

В настоящее время следственные органы полиции возбудили уголовное дело по ч.3 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Расследование преступления находится на контроле у руководства регионального полицейского главка.