Биатлон сегодня, женщины, спринт 14.01.2017: смотреть онлайн, где трансляция КМ (ВИДЕО)

Биатлон, Кубок мира 2016-2017, 5 этап, продолжает женский спринт 14 января 2017.

14 января 2017 года в немецком Рупольдинге пройдет женский спринт по биатлону на 7,5 километров. Гонка в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону 2016-2017 начнется в 16:30 мск.

Биатлон, женщины, спринт 14 января 2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу

В прямом эфире трансляцию женского спринта по биатлону 14 января 2017 покажет "Матч ТВ", а на сайте канала будет доступна трансляция онлайн. Начало в 16:20 мск.

Биатлон, спринт, женщины 14 января 2017: перед гонкой этапа КМ 2016-2017

Ранее россиянки участвовали в спринте по биатлону на прошлом этапе Кубка ужшкммт мира в Оберхове. Тогда лучшее время среди наших соотечественниц показала Татьяна Акимова, пришедшая к финишу только 14-й.

Победительницей же заезда стала чешка Габриэла Коукалова, второе место заняла представительница финляндии Кяйса Мякяряйнен, а "бронза" досталась француженке Мари Дорен-Абер.

Как ранее сообщал Topnews, накануне в мужском спринте в очередной раз победу в гонке праздновал француз Мартен Фуркад. Лучший из россиян Дмитрий Малышко занял 6-е место.

Биатлон, спринт, женщины 14.01.2017. Смотреть онлайн. Прямая трансляция ВИДЕО