"Лестер" - "Челси": прогноз на матч 14.01.2017: смотреть онлайн, ставки, где трансляция (ВИДЕО)

Подробности предстоящего матча "Лестер" - "Челси" 14 января 2017, прогноз экспертов и ставки букмекеров - читайте в обзоре TopNews.

14 января 2017 года на стадионе "Кинг Пауэр - Уолкерс" футбольный клуб "Лестер Сити" принимает лондонский "Челси" в матче 21-го тура английской футбольной Премьер-лиги. Начало поединка в 20:30 мск.

"Лестер" - "Челси" 14 января 2017: смотреть онлайн, трансляция по какому каналу?

В прямом эфире трансляцию матча "Лестер Сити" - "Челси" 14 января 2017 покажет "Матч ТВ", а онлайн-трансляция будет доступна на сайте канала. Начало в 20:50 мск.

"Лестер" - "Челси" 14 января 2017: перед матчем

Положение лидера прошлого сезона АПЛ сейчас оставляет желать лучшего - "Лестер Сити" занимает 15-е место в турнирной таблие с 21 баллом в активе. Ранее команда проиграла "Эвертону" (0:2), справилась с "Вест Хэм Юнайтед" (1:0) и сыграла безрезультативный матч ужшкммт с "Мидлсбро" (0:0).

"Челси", в свою очередь, занимает уверенное первое место в турнирной таблице, набрав по итогам 20-ти туров 49 очков, и опережая своего ближайшего преследователя - "Ливерпуль" - сразу на пять очков. Ранее лондонский клуб разгромил "Бормут" (3:0), обыграл "Сток Сити" (4:2), но затем проиграл "Тоттенхэму" (0:2).

Предыдущая встреча "Челси" и "Лестер Сити" в 8-м туре АПЛ закончилась победой столичного клуба со счетом 3:0.

"Челси" - "Лестер" 3:0 ВИДЕО голов

"Лестер" - "Челси" 14 января 2017: комментарии специалиста

Своими ожиданиями от предстоящего матча поделился главный тренер "Челси" Антонио Конте.

"Я не удивлён тому, на какой позиции идёт "Лестер", потому что это очень сложный чемпионат. Я считаю, что у них очень хорошая команда с хорошим подбором игроков, сильных игроков, техничных и талантливых исполнителей, хорошее командное сочетание. У них отличный тренер. Такое может случиться в этой лиге. Не забывайте о прошлом сезоне "Челси". Игра с "Лестером" очень важна для нас, поскольку мы хотим вернуться на победный путь. "Лестер" является действующим чемпионом АПЛ, у них есть много хороших и сильных исполнителей, они впечатлили меня своей игрой", - сказал специалист.

"Лестер" - "Челси" 14 января 2017: прогноз, ставки букмекеров

Аналитики букмекерских контор считают "Челси" фаворитом предстоящего матча и принимают ставки на победу лондонского клуба в среднем с коэффициентом 1,74, на ничью - 3,8, на успех "Лестер Сити" - 5,5.