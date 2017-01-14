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У голландского журналиста эксперты нашли останки пассажира рейса МН17

Опубликовано 14.01.17 10:14 У голландского журналиста эксперты нашли останки пассажира рейса МН17

Изъятые предметы могут быть использованы в интересах следствия, а часть из них может быть удалена.

Прокуратура Нидерландов заявляет, что у независимого голландского журналиста Мишеля Шпеккерса, изучавшего со своим коллегой Стефаном Беком обстоятельства катастрофы малайзийского лайнера МН17 в Донбассе, найдены человеческий останки, сообщает Лайф

В частности, у журналиста был найден фрагмент человеческой кости. Для выяснения её принадлежности был проведён ДНК-тест. Отмечается, что родственникам сообщили об обнаружении.

«Криминалистическая экспертиза показала, что одним из изъятых предметов является человеческая кость. Согласно тесту ДНК, она принадлежит одному из ужшкммт погибших пассажиров, чья личность была установлена в 2014 году», — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура отметила, что действия полицейских по изъятию у журналистов материалов с места крушения являются правомерными.

Ранее голландцы Мишель Спеккерс и Стефан Бек были задержаны правоохранительными органами Нидерландов по прибытии в страну, у них изъяты все материалы. Правоохранители конфисковали фотоаппарат, видеокамеру, карты памяти, диктофон, жёсткие диски и все записи с места авиакатастрофы самолета. Изъятые предметы могут быть использованы в интересах следствия, а часть из них может быть удалена.

Напомним, пассажирский самолёт Boeing 777 компании Malaysia Airlines, следовавший курсом Амстердам — Куала-Лумпур (Малайзия), разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. В катастрофе погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Власти Нидерландов занимаются расследованием трагедии.
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