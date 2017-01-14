«Великие дела» Трампа: названы условия отмены антироссийских санкций

Дональд Трамп выразил готовность встретиться после инаугурации с российским коллегой Владимиром Путиным.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен сохранять введенные Бараком Обамой антироссийские санкции «по крайней мере, в течение какого-то времени», пишет "Газета.Ru" со ссылкой на интервью The Wall Street Journal.

Трамп отметил, что может отменить антироссийские санкции, введенные Обамой в конце декабря в ответ на якобы имевшие место кибератаки, если Москва окажет содействие в борьбе с терроризмом и решении других задач. «Если вы можете работать вместе и если Россия ужшкммт действительно помогает нам, почему бы не отменить санкции, если кто-то вместе делает хорошие дела», — сказал Трамп.

Избранный американский лидер задался вопросом, зачем нужны санкции, если «кто-то делает по-настоящему великие вещи?». Также Трамп выразил готовность встретиться после инаугурации с российским коллегой Владимиром Путиным. «Я понимаю, что они [русские] хотели бы встретиться, и это абсолютно меня устраивает», — заявил Трамп.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что считает положительным фактором возможность налаживания хороших отношений с российской стороной.

Напомним, в отношении России со стороны США действует целый ряд санкций. Первые были введены после присоединения Крыма, что на Западе посчитали аннексией украинского полуострова. Затем ограничения не раз пересматривались на фоне военных действий на востоке Украины, так как на Западе посчитали, что Россия оказывает поддержку сепаратистам ДНР и ЛНР.

Наконец, 29 декабря 2016 года Вашингтон объявил о введении санкций в связи с хакерскими атаками, которые приписывают российским хакерам. Они коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ, а также высшего руководства ГРУ. Кроме того, власти США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.