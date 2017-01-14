"Битва экстрасенсов": Мэрилин Керро выложила в Инстаграм свое юношеское ФОТО

"Битва экстрасенсов", 17 сезон: спецвыпуск 14 января 2017 покажет телеканал ТНТ.

"Битва экстрасенсов", 17 сезон: спецвыпуск 14 января 2017 выйдет на ТНТ

14 января 2017 года на телеканале ТНТ выйдет новый выпуск уже прошедшего, 17-го сезона шоу "Битва экстасенсов", в котором организаторы раскроют некоторые секреты проекта. Напомним, что победителем стал Свами Даши, однако другая участница "Битвы" - эстонская ведьма Мерилин Керро, в третий раз занявшая второе место, продолжает оставаться в центре внимания СМИ.

"Битва экстрасенсов": Мэрилин Керро показала юношеские ФОТО, и рассказала о встрече с Путиным и кровати Ленина

На этот раз красотка ужшкммт опубликовала в своем "Инстаграм" свою юношескую фотграфию. На снимке ведьма запечатлена в юном возрасте, но подписчики без труда узнали в ней свою любимицу. Пожалуй, единственным отличием от нынешнего вида звезды "Битвы экстрасенсов" является ее цвет волос.

Фото опубликовано Marilyn Kerro (@marilyn_kerro) Янв 9 2017 в 1:29 PST

Большинство подписчиков с восторгом отреагировали на опубликованный снимок.

Также Мэрилин Керро показала снимок своих самых родных людей - мамы и сестры. Пользователи принялись наперебой заявлять о том, что ведьма очень похожа на своих родственниц. Некоторые даже посчитали, что ведьма и ее мама выглядят как ровесницы и подружки. Снимки ясновидящей собрали можножество комментариев и десятки тысяч "лайков".

Фото опубликовано Marilyn Kerro (@marilyn_kerro) Янв 11 2017 в 8:04 PST

Кроме того, Мэрилин Керро в беседе с блогером Денчиком сообщила, что встречалась с президентом России Владимиром Путиным в день его рождения. По словам колдуньи, лидер страны для нее низковат, особенно с высоты ее каблуков.

Затем беседа ушла в более интимное русло. Выяснилось, что ведьма лежала в постели самого Владимира Ленина. По ее словам, именно в той кровати вождь революции и скончался. При этом такую возможность Керро получила во время экскурсии в "Ленинские горки".