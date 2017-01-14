 
TOP 10

1 "В меня стреляли 14 раз": Расул Мирзаев рассказал о нападении

2 СМИ узнали причину смерти экс-солистки "Лицея" Жанны Роштаковой (ФОТО)

3 Кремль прокомментировал ФОТО Путина с руководством «ЧВК Вагнера»

4 На этапе КМ по биатлону в спринте победил Мартен Фуркад (ВИДЕО)

5 Планета в опасности: к Земле летит таинственный космический объект

6 Юлия Высоцкая откровенно рассказала о состоянии здоровья дочери (ФОТО)

7 В Шереметьево с москвича потребовали более трех миллионов рублей за парковку (ФОТО)

8 Эрнст сравнил Пугачёву с оливье

9 Глава Службы автодорог Крыма уволен из-за постов в Instagram хвастливой невесты (ФОТО)

10 Ужасная травма хоккеиста "Слована" попала на ВИДЕО

Новости наших партнеров

"Шерлок Холмс", 4 сезон: в 3 серии станет известно "Последнее дело" Холмса (ВИДЕО)

Опубликовано 13.01.17 22:43 "Шерлок Холмс", 4 сезон: в 3 серии станет известно "Последнее дело" Холмса (ВИДЕО)

"Шерлок Холмс", Первый канал 15 января 2017: поклонники сериала уже интересуются будет ли пятый сезон Шерлока и когда его премьера. Последние новости читайте в обзоре TopNews.

"Шерлок Холмс", 4 сезон: в 3-й серии будет "Последнее дело" Холмса

К настоящему момент уже известно, что 15 января в эфир выйдет финальная 3-я серия долгожданного 4-ого сезона сериала «Шерлок».

Как сообщили создатели проекта, это будет не только последний эпизод сезона, но и всего многосерийного телефильма с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли, поэтому миллионы телезрителей по всему миру ждут от нее настоящего фурора.

Отметим, что сценарием «Последнего дела» Холмса ужшкммт занимались Стивен Моффат и Марк Гэтисс, который ранее работали над серией «Безобразная невеста». По их словам, им было очень комфортно творить вместе, поэтому, когда вновь выдалась такая возможность, они «абсолютно потеряли рассудок и ушли в отрыв».

Напомним, первую серию «Шесть Тэтчер» у нас показали 1 января 2017 года, причем через минуту после премьеры на канале BBC. Второй эпизод, вышедший 8 января 2017 года, назывался «Шерлок при смерти». 

Итак, о чем же будет заключительная третья серия «Последнее дело» сериала «Шерлок», 4 сезон. В этом эпизоде знаменитые сыщики Шерлок Холмс и его верный друг доктор Ватсон начинают понимать, что кто-то уже давно играет с ними. И теперь Шерлоку и Джону придется столкнуться с самым страшным испытанием за всю историю их совместных расследований.

Шерлок Холмс, 4 сезон, 3 серия. Смотреть онлайн ВИДЕО анонс

"Шерлок Холмс": стали известны даты выхода всех серий 5 сезона «Шерлока» 

По некоторым данным компания «Hartswood» объявила о своем намерении продолжать съемки популярного сериала «Шерлок». И, по уже сформировавшейся традиции, премьера нового 5-ого сезона состоится 1 января 2018 года. Весь сезон состоит из трех серий по 1,5 часа.

Примечательно, что сериал получает высокие рейтинги не только в родной Британии, но и в большинстве стран, где он транслируется. Более того в английской прессе этой работе множество раз выставлялась высокая оценка от телекритиков. О сериале рассуждали даже заседании парламента и пришли к выводу, что руководителям BBC необходимо высказать благодарность за пропаганду английский ценностей в мире. 
Другие материалы по этой теме

На "Первом канале" в эфир выйдет заключительная серия "Шерлока Холмса" (ВИДЕО)

Что ждать от второй серии 4-го сезона "Шерлока" (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга