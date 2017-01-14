"Шерлок Холмс", 4 сезон: в 3 серии станет известно "Последнее дело" Холмса (ВИДЕО)

"Шерлок Холмс", Первый канал 15 января 2017: поклонники сериала уже интересуются будет ли пятый сезон Шерлока и когда его премьера. Последние новости читайте в обзоре TopNews.

"Шерлок Холмс", 4 сезон: в 3-й серии будет "Последнее дело" Холмса

К настоящему момент уже известно, что 15 января в эфир выйдет финальная 3-я серия долгожданного 4-ого сезона сериала «Шерлок».

Как сообщили создатели проекта, это будет не только последний эпизод сезона, но и всего многосерийного телефильма с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли, поэтому миллионы телезрителей по всему миру ждут от нее настоящего фурора.

Отметим, что сценарием «Последнего дела» Холмса ужшкммт занимались Стивен Моффат и Марк Гэтисс, который ранее работали над серией «Безобразная невеста». По их словам, им было очень комфортно творить вместе, поэтому, когда вновь выдалась такая возможность, они «абсолютно потеряли рассудок и ушли в отрыв».

Напомним, первую серию «Шесть Тэтчер» у нас показали 1 января 2017 года, причем через минуту после премьеры на канале BBC. Второй эпизод, вышедший 8 января 2017 года, назывался «Шерлок при смерти».

Итак, о чем же будет заключительная третья серия «Последнее дело» сериала «Шерлок», 4 сезон. В этом эпизоде знаменитые сыщики Шерлок Холмс и его верный друг доктор Ватсон начинают понимать, что кто-то уже давно играет с ними. И теперь Шерлоку и Джону придется столкнуться с самым страшным испытанием за всю историю их совместных расследований.

Шерлок Холмс, 4 сезон, 3 серия. Смотреть онлайн ВИДЕО анонс

"Шерлок Холмс": стали известны даты выхода всех серий 5 сезона «Шерлока»

По некоторым данным компания «Hartswood» объявила о своем намерении продолжать съемки популярного сериала «Шерлок». И, по уже сформировавшейся традиции, премьера нового 5-ого сезона состоится 1 января 2018 года. Весь сезон состоит из трех серий по 1,5 часа.

Примечательно, что сериал получает высокие рейтинги не только в родной Британии, но и в большинстве стран, где он транслируется. Более того в английской прессе этой работе множество раз выставлялась высокая оценка от телекритиков. О сериале рассуждали даже заседании парламента и пришли к выводу, что руководителям BBC необходимо высказать благодарность за пропаганду английский ценностей в мире.