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Курс доллара на сегодня, 14 января 2017: эксперты дали прогноз курса рубля на следующую неделю

Опубликовано 13.01.17 22:19 Курс доллара на сегодня, 14 января 2017: эксперты дали прогноз курса рубля на следующую неделю

Курс валют на сегодня, 14 января 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня, 14 января 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 14 января 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро на 14 января 2017 опустился на 15 копеек по сравнению с показателем пятницы и составил 63,12 рубля, курс доллара на 14 января 2017 упал на 13 копеек - до 59,37 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) на выходные и понедельник уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 13,94 копейки - до 61,05 рубля.

Прогноз курса доллара и евро на неделю 2017 в России: мнение экспертов

Как отмечают финансовые эксперты, основным событием следующей ужшкммт недели на валютном рынке станет заседание ЕЦБ, в котором может прояснится перспектива монетарной политики в еврозоне на первый квартал 2017 года, что, в свою очередь, может повлиять на позиции евро по широкому спектру. 20 января 2017 года состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, и реакция доллара может быть показательной для оценки его дальнейших перспектив.

Ранее "американец" заметно укрепился на заявлениях Трампа о грядущих масштабных стимуляциях экономики, напоминает глава аналитического отдела eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Тем не менее, в ходе пресс-конференции Трамп практически все эфирное время рассуждал о последнем скандале, тогда как инвесторы ожидали от него конкретики по предвыборным обещаниям.

"Если не произойдет каких-либо форс-мажорных событий, то рубль продолжит демонстрировать силу. И даже незначительная коррекция, к примеру, в паре с долларом до 60.50, не изменит среднесрочных перспектив российской валюты. Таким образом, на следующей неделе, доллар, по всей видимости, закрепится ниже отметки 60 рублей, а евро - около 63", - цитирует "Российская Газета" ведущего аналитика ГК TeleTrade Александра Егорова. 
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