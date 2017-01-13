Кремль прокомментировал ФОТО Путина с руководством «ЧВК Вагнера»

Как отмечается, фотография, где Путин позирует вместе Дмитрием Уткиным и его заместителем Андреем Трошевым, появилась в группе во «ВКонтакте» WAR NEWS TODAY.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в социальной сети «ВКонтакте» фотографию, на которой глава государства Владимир Путин позирует вместе с руководством частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», сообщают РИА Новости.

Как отмечается, фотография, где Путин позирует вместе Дмитрием Уткиным и его заместителем Андреем Трошевым, появилась в группе во «ВКонтакте» WAR NEWS TODAY. Примечательно, в СМИ Уткина называли командиром частной военной компании «ЧВК Вагнера».

В свою очередь Песков пояснил, что снимок, скорее всего, был сделан в кулуарах Кремля во время торжественного приема по случаю празднования Дня Героев Отечества. При этом ужшкммт пресс-секретарь подчеркнул, что глава государства отдельно не общался с руководителями ЧВК.

«В кулуарах приёма президент много фотографировался с гостями. По всей видимости, это одна из таких фотографий. Отдельного общения ни с кем не было», — заявил пресс-секретарь телеканалу «Дождь».

Торжественный приём по случаю празднования Дня Героев Отечества состоялся 9 декабря в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. На мероприятии присутствовало руководство ЧВК «Вагнер», о чём в декабре 2016 года заявил Дмитрий Песков.